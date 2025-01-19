(مانشستر سيتي) يسحق (ايبسويتش تاون) بسداسية في الدوري الإنجليزي الممتاز

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 19 - 1 (كونا) -- سحق فريق (مانشستر سيتي) مضيفه (ايبسويتش تاون) اليوم الاحد بسداسية نظيفة في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة ال22 من الدوري
الانجليزي الممتاز ليصعد بذلك الانتصار إلى المركز الرابع بالترتيب العام.
وقص المهاجم الإنجليزي فيل فودين شريط الاهداف بالدقيقة ال27 وضاعف زميله الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش من تقدم فريقه بهدف ثان بعد ثلاث دقائق قبل ان يعود فودين لتوقيع الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق.
وبعد بداية الشوط الثاني بأربع دقائق سجل المهاجم البلجيكي جيريمي دوكو الهدف الرابع فيما سجل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الخامس في الدقيقة 57 واختتم الإنجليزي جيمس ماكاتي مهرجان الاهداف بالهدف السادس في الدقيقة 69.
وفي مباريات اخرى أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة ذاتها فاز (نوتنغهام فورست) بثلاثية مقابل هدفين على ضيفه (ساوثهامبتون) وبنفس النتيجة تغلب (ايفرتون) على ضيفه (توتنهام هوتسبر) فيما خسر (مانشستر يونايتد) على ارضه امام (برايتون) بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.
وبهذه النتائج حافظ (نوتنغهام فورست) على مركزه الثالث ب 44 نقطة متأخرا بفارق الاهداف عن الوصيف (ارسنال) وست نقاط عن المتصدر (ليفربول).
ويحتل (برايتون) المركز التاسع برصيد 34 نقطة و(مانشستر يونايتد) المركز ال13 ب 26 نقطة فيما يقع (توتنهام هوتسبر) بالمركز ال15 برصيد 24 نقطة وبفارق اربع نقاط عن (ايفرتون) في المركز ال16. (النهاية)
ن ب ش / م ع ح ع
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