انطلاق الدورة الرياضية العاشرة لمؤسسات التعليم العالي الخليجية في مسقط بمشاركة جامعة الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مسقط - 19 - 1 (كونا) -- انطلقت اليوم الأحد فعاليات الدورة الرياضية العاشرة لطلبة جامعات ومؤسسات التعليم
العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط بمشاركة 17 جامعة
خليجية من بينها جامعة الكويت وتستمر حتى 24 من يناير الجاري.
وقال الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون خالد السنيدي في كلمة ألقاها إن "هذه الدورة تعد محطة رياضية
بارزة في المسيرة الخليجية المشتركة اذ تحمل رسالة سامية تتجاوز التنافس الرياضي
إلى تعزيز روح الأخوة والعمل المشترك بين أبناء الشعوب الخليجية بما يعكس القيم والمبادئ التي يقوم عليها مجلس التعاون".
وأكد اهتمام قادة دول مجلس التعاون بدعم الأنشطة الرياضية والشبابية إدراكا منهم للدور المحوري الذي تؤديه الرياضة في تعزيز التفاهم والتقارب بين أبناء دول المجلس ومن هذا المنطلق تسعى الأمانة العامة إلى دعم وتنظيم الفعاليات الرياضية الخليجية التي تسهم في ترسيخ الهوية المشتركة وتعزيز قيم التنافس والتعاون المستدام.
وأشار إلى أن هذه الدورة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والرياضية وهو ما يتجلى في استضافة جامعة السلطان قابوس لهذه الفعالية حيث يجتمع العلم مع الرياضة في تكامل يثري شبابنا ويهيئهم ليكونوا قادة للمستقبل قادرين على مواصلة بناء مجتمعاتنا الخليجية.
من جانبها قالت عميدة شؤون الطلبة في جامعة السلطان قابوس ورئيسة اللجنة الرئيسية للدورة الدكتورة ريا المنذرية في كلمة مماثلة إن هذا حدث الرياضي المهم يركز على تعزيز روح الانتماء وتعميق الشعور الوطني بين أبناء دول المجلس وتوثيق الصلات والروابط الأخوية فيما بينهم.
وأضافت أن هذه الدورة لا تنحصر أهدافها في دائرة الرياضة فحسب بل تتجاوز ذلك إلى آفاق أكثر اتساعا حيث تشمل تعزيز دور الجامعات الرائد في التأكيد على روح الانتماء الإسلامي وتعميق الشعور بذلك بين أبناء دول مجلس التعاون، وتمكين طلبتها وإعدادهم رياضيا لتمثيل أوطانهم بما ينسجم ورسالتها الأكاديمية.
وعبرت عن شكرها وتقديرها لجامعات دول مجلس التعاون المشاركة بالدورة التي لم تتوان في تلبية دعوة الإخاء للاجتماع في مسقط معربة عن أملها ان تشهد الدورة تنافسا رياضيا إيجابيا يعكس الروح الأخوية الصادقة بين دول المجلس.
ويتنافس الطلبة المشاركون بالدورة التي تنظمها جامعة السلطان قابوس في مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية حيث تشمل ألعاب القوى والسباحة وكرة القدم وكرة السلة (3×3) والكرة الطائرة والريشة الطائرة وكرة الطاولة وتقام المنافسات في ملاعب رياضية مختلفة.
وتمثل الدورة التي تقام تحت رعاية وزير الثقافة والرياضة والشباب ذي يزن بن هيثم آل سعيد فرصة حقيقية لتطوير المواهب الرياضية للشباب الخليجي اضافة الى تعزيز التعاون الأكاديمي والرياضي بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون. (النهاية)
ن ف ع / ه س ص
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