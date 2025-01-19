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انطلاق الدورة الرياضية العاشرة لمؤسسات التعليم العالي الخليجية في مسقط بمشاركة جامعة الكويت

1/19/2025 11:40:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 19 - 1 (كونا) -- انطلقت اليوم الأحد فعاليات الدورة الرياضية العاشرة لطلبة جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط بمشاركة 17 جامعة خليجية من بينها جامعة الكويت وتستمر حتى 24 من يناير الجاري.
وقال الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون خالد السنيدي في كلمة ألقاها إن "هذه الدورة تعد محطة رياضية بارزة في المسيرة الخليجية المشتركة اذ تحمل رسالة سامية تتجاوز التنافس الرياضي إلى تعزيز روح الأخوة والعمل المشترك بين أبناء الشعوب الخليجية بما يعكس القيم والمبادئ التي يقوم عليها مجلس التعاون".
وأكد اهتمام قادة دول مجلس التعاون بدعم الأنشطة الرياضية والشبابية إدراكا منهم للدور المحوري الذي تؤديه الرياضة في تعزيز التفاهم والتقارب بين أبناء دول المجلس ومن هذا المنطلق تسعى الأمانة العامة إلى دعم وتنظيم الفعاليات الرياضية الخليجية التي تسهم في ترسيخ الهوية المشتركة وتعزيز قيم التنافس والتعاون المستدام.
وأشار إلى أن هذه الدورة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والرياضية وهو ما يتجلى في استضافة جامعة السلطان قابوس لهذه الفعالية حيث يجتمع العلم مع الرياضة في تكامل يثري شبابنا ويهيئهم ليكونوا قادة للمستقبل قادرين على مواصلة بناء مجتمعاتنا الخليجية.
من جانبها قالت عميدة شؤون الطلبة في جامعة السلطان قابوس ورئيسة اللجنة الرئيسية للدورة الدكتورة ريا المنذرية في كلمة مماثلة إن هذا حدث الرياضي المهم يركز على تعزيز روح الانتماء وتعميق الشعور الوطني بين أبناء دول المجلس وتوثيق الصلات والروابط الأخوية فيما بينهم.
وأضافت أن هذه الدورة لا تنحصر أهدافها في دائرة الرياضة فحسب بل تتجاوز ذلك إلى آفاق أكثر اتساعا حيث تشمل تعزيز دور الجامعات الرائد في التأكيد على روح الانتماء الإسلامي وتعميق الشعور بذلك بين أبناء دول مجلس التعاون، وتمكين طلبتها وإعدادهم رياضيا لتمثيل أوطانهم بما ينسجم ورسالتها الأكاديمية.
وعبرت عن شكرها وتقديرها لجامعات دول مجلس التعاون المشاركة بالدورة التي لم تتوان في تلبية دعوة الإخاء للاجتماع في مسقط معربة عن أملها ان تشهد الدورة تنافسا رياضيا إيجابيا يعكس الروح الأخوية الصادقة بين دول المجلس.
ويتنافس الطلبة المشاركون بالدورة التي تنظمها جامعة السلطان قابوس في مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية حيث تشمل ألعاب القوى والسباحة وكرة القدم وكرة السلة (3×3) والكرة الطائرة والريشة الطائرة وكرة الطاولة وتقام المنافسات في ملاعب رياضية مختلفة.
وتمثل الدورة التي تقام تحت رعاية وزير الثقافة والرياضة والشباب ذي يزن بن هيثم آل سعيد فرصة حقيقية لتطوير المواهب الرياضية للشباب الخليجي اضافة الى تعزيز التعاون الأكاديمي والرياضي بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون. (النهاية)

ن ف ع / ه س ص


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