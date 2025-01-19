استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب نابلس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 19 - 1 (كونا) -- استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاحد في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة على ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الطفل أحمد جزر (14 عاما) استشهد متأثرا بجروح أصيب بها من رصاص الاحتلال في الصدر.
واقتحمت قوات الاحتلال البلدة ودارت مواجهات مع عشرات الشبان والفتية الذين رشقوا بالحجارة وردت بإطلاق الرصاص الحي.
وتزامن هذا مع هجوم نفذه المستوطنون بالتزامن ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة واقتحموا قرية سنجل واضرموا النيران في مركبتين.
وقالت مصادر محلية ان المستوطنين القوا زجاجات حارقة باتجاه مركبات فلسطينية شمال رام الله ما ادى الى احتراق أربعة مركبات. (النهاية)
ن ق / ه س ص
MENAFN19012025000071011013ID1109106985
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.