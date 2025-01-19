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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب نابلس

1/19/2025 11:40:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 19 - 1 (كونا) -- استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاحد في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة على ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الطفل أحمد جزر (14 عاما) استشهد متأثرا بجروح أصيب بها من رصاص الاحتلال في الصدر.
واقتحمت قوات الاحتلال البلدة ودارت مواجهات مع عشرات الشبان والفتية الذين رشقوا بالحجارة وردت بإطلاق الرصاص الحي.
وتزامن هذا مع هجوم نفذه المستوطنون بالتزامن ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة واقتحموا قرية سنجل واضرموا النيران في مركبتين.
وقالت مصادر محلية ان المستوطنين القوا زجاجات حارقة باتجاه مركبات فلسطينية شمال رام الله ما ادى الى احتراق أربعة مركبات. (النهاية)

ن ق / ه س ص


MENAFN19012025000071011013ID1109106985

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