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نائب رئيس الامارات: دور مهم للقيادات العربية الشابة في تحقيق مستقبل مجتمعاتها وتطلعاتها

1/19/2025 11:40:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 19 - 1 (كونا) -- أكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأحد أهمية دور القيادات العربية الشابة في دعم المهارات والمواهب العربية الواعدة للمساهمة بشكل أكبر في تحقيق مستقبل المجتمعات العربية وإتاحة الفرصة أمام الطاقات العربية وصولا الى تطلعاتها المستقبلية.
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن راشد أعضاء مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة" خلال اجتماعهم الأول في "متحف المستقبل" اليوم لمناقشة خطط العمل والمبادرات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الشيخ محمد بن راشد القول "اننا أطلقنا هذه المبادرة قبل نحو عقدين لنقدم للشباب العربي منصة تمكنهم من مشاركة أفكارهم على نطاق أوسع والعمل مع مجموعة مختارة من القيادات الشابة من مختلف أنحاء المنطقة ضمن هذه المبادرة بحلتها الجديدة بإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على دعم كل من يحلم بأن يكون مساهما إيجابيا في مسيرة صناعة المستقبل الذي تطمح له مجتمعاتنا العربية".
وأضاف أن "200 مليون شاب في منطقتنا العربية هم أملنا بالمستقبل الذي نطمح إليه ولدينا إيمان كبير بعزيمة وإصرار هذه القدرات ودورها الرئيسي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم التكنولوجي".
كما وجه الشيخ محمد بن راشد خلال الاجتماع بتنظيم أكبر تجمع للقيادات العربية الشابة في "القمة العالمية للحكومات" بدبي في فبراير المقبل لتطوير مجموعة من المبادرات والمشاريع بمساهمة الشباب العربي لمواصلة النهوض بالمنطقة العربية وصناعة مستقبلها الواعد.
وذكر ان هذا التجمع سيكون محطة رئيسية لتفعيل مستهدفات "القيادات العربية الشابة" وإطلاق مرحلة جديدة يرسم ملامحها الشباب العربي الطموح والمؤمن بقدرته على إحداث التأثير الإيجابي المطلوب لمستقبل مجتمعاتنا العربية ونحن في دبي والإمارات نرحب بالقيادات العربية الشابة كافة وسنكون سندا لهذه الطاقات الواعدة في رحلتها نحو المستقبل".
يذكر أن ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد مؤخرا تشكيل مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة" برئاسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان بلهول.
كما يضم مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة" عضوية كلا من الشيخ عبدالله آل خليفة من مملكة البحرين وفهد الغانم من دولة الكويت وتمام منكو من الأردن وآيساتا لام من موريتانيا وإبراهيم المحتسب من المملكة العربية السعودية ومنى عطايا من فلسطين وباسل الباز من مصر ويزن التميمي من العراق وناصر الخاطر من دولة قطر وسامي داود من سلطنة عمان وفاطمة راشد بوجسيم الأمين العام للقيادات العربية الشابة. (النهاية)

س خ م / ه س ص


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