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استكمال تمركز وحدات الجيش اللبناني بالقطاعين الغربي والأوسط بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي

1/19/2025 11:40:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 19 - 1 (كونا) -- أعلن الجيش اللبناني اليوم الاحد استكمال تعزيز تمركز وحداته في القطاعين الغربي والاوسط بعد انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي منها تنفيذا لاتفاق ايقاف اطلاق النار.
وذكرت مديرية الجيش اللبناني في بيان أن وحداته استكملت تعزيز انتشارها في بلدات (عين إبل ودبلورميش - بنت جبيل في القطاع الغربي) وبلدتي (بنت جبيل وعيناتا في القطاع الأوسط) بعد انسحاب قوات الاحتلال بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) واللجنة الخماسية للاشراف على اتفاق ايقاف اطلاق النار.
واوضح البيان ان الوحدات المختصة في الجيش اللبناني تتولى اجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات وإزالة الركام ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلفات قوات الاحتلال.
وجدد استنكاره لمواصلة الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لاتفاق ايقاف اطلاق النار واعتداءاته على السيادة اللبنانية اضافة الى تفجير المنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق الحدودية.
ودعا الجيش اللبناني المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها الاحتلال الاسرائيلي والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.
وعلى صعيد متصل أعلن الجيش اللبناني في وقت سابق من اليوم اصابة احد عناصره بجروح متوسطة نتيجة انفجار لغم في محيط أحد المراكز التي تسلمها الجيش من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بلدة (قوسايا - زحلة) فيما نقل المصاب إلى أحد المستشفيات للمعالجة "وحالته مستقرة".
وتتكون اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق إيقاف إطلاق النار من ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا و(يونيفيل) وعن الجانبين اللبناني والاحتلال الإسرائيلي.
ودخل اتفاق ايقاف اطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ في ال27 من نوفمبر الماضي وذلك بعد توسع الحرب بالبلاد في سبتمبر الماضي وشن الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية ما تسبب في مقتل آلاف المواطنين ونزوح مئات الآلاف منهم. (النهاية)

ف ز / م ع ح ع


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