استكمال تمركز وحدات الجيش اللبناني بالقطاعين الغربي والأوسط بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 19 - 1 (كونا) -- أعلن الجيش اللبناني اليوم الاحد استكمال تعزيز تمركز وحداته في القطاعين الغربي والاوسط بعد انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي منها تنفيذا لاتفاق ايقاف اطلاق النار.
وذكرت مديرية الجيش اللبناني في بيان أن وحداته استكملت تعزيز انتشارها في بلدات (عين إبل ودبلورميش - بنت جبيل في القطاع الغربي) وبلدتي (بنت جبيل وعيناتا في القطاع الأوسط) بعد انسحاب قوات الاحتلال بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) واللجنة الخماسية للاشراف على اتفاق ايقاف اطلاق النار.
واوضح البيان ان الوحدات المختصة في الجيش اللبناني تتولى اجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات وإزالة الركام ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلفات قوات الاحتلال.
وجدد استنكاره لمواصلة الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لاتفاق ايقاف اطلاق النار واعتداءاته على السيادة اللبنانية اضافة الى تفجير المنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق الحدودية.
ودعا الجيش اللبناني المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها الاحتلال الاسرائيلي والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.
وعلى صعيد متصل أعلن الجيش اللبناني في وقت سابق من اليوم اصابة احد عناصره بجروح متوسطة نتيجة انفجار لغم في محيط أحد المراكز التي تسلمها الجيش من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بلدة (قوسايا - زحلة) فيما نقل المصاب إلى أحد المستشفيات للمعالجة "وحالته مستقرة".
وتتكون اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق إيقاف إطلاق النار من ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا و(يونيفيل) وعن الجانبين اللبناني والاحتلال الإسرائيلي.
ودخل اتفاق ايقاف اطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ في ال27 من نوفمبر الماضي وذلك بعد توسع الحرب بالبلاد في سبتمبر الماضي وشن الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية ما تسبب في مقتل آلاف المواطنين ونزوح مئات الآلاف منهم. (النهاية)
ف ز / م ع ح ع
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