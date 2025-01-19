الجيش الباكستاني يعلن قتل 5 مسلحين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسلام اباد - 19 - 1 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الاحد أن قوات الأمن أحبطت محاولة تسلل لمسلحين عبر الحدود الباكستانية-الأفغانية في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة مسلحين.
وقال الجيش الباكستاني في بيان صحفي ان قوات الأمن لاحظت تحرك مجموعة من المسلحين الذين كانوا يحاولون التسلل عبر الحدود الباكستانية-الأفغانية في منطقة (زوب) بإقليم (بلوشستان).
وأضاف البيان أن قوات الأمن تصدت بشكل فعال لمحاولة التسلل مما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين على الأقل.
وأضافت أن "باكستان تطلب باستمرار من الحكومة الأفغانية المؤقتة ضمان الإدارة الفعالة للحدود على جانبها من الحدود".
وخلص البيان إلى أنه "من المتوقع أن تفي الحكومة الأفغانية المؤقتة بالتزاماتها وتمنع استخدام المسلحين للأراضي الأفغانية لارتكاب أعمال إرهابية ضد باكستان".
وأكد الجيش الباكستاني في بيانه التزام قوات الأمن الباكستانية الراسخ بتأمين حدود باكستان والقضاء على خطر الإرهاب.
وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه باكستان ارتفاعا في الهجمات الإرهابية خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان. (النهاية)
س ب ك / م م ج
MENAFN19012025000071011013ID1109106982
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