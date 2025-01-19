Monday, 20 January 2025 06:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الباكستاني يعلن قتل 5 مسلحين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية

1/19/2025 11:40:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 19 - 1 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الاحد أن قوات الأمن أحبطت محاولة تسلل لمسلحين عبر الحدود الباكستانية-الأفغانية في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة مسلحين.
وقال الجيش الباكستاني في بيان صحفي ان قوات الأمن لاحظت تحرك مجموعة من المسلحين الذين كانوا يحاولون التسلل عبر الحدود الباكستانية-الأفغانية في منطقة (زوب) بإقليم (بلوشستان).
وأضاف البيان أن قوات الأمن تصدت بشكل فعال لمحاولة التسلل مما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين على الأقل.
وأضافت أن "باكستان تطلب باستمرار من الحكومة الأفغانية المؤقتة ضمان الإدارة الفعالة للحدود على جانبها من الحدود".
وخلص البيان إلى أنه "من المتوقع أن تفي الحكومة الأفغانية المؤقتة بالتزاماتها وتمنع استخدام المسلحين للأراضي الأفغانية لارتكاب أعمال إرهابية ضد باكستان".
وأكد الجيش الباكستاني في بيانه التزام قوات الأمن الباكستانية الراسخ بتأمين حدود باكستان والقضاء على خطر الإرهاب.
وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه باكستان ارتفاعا في الهجمات الإرهابية خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان. (النهاية)

س ب ك / م م ج


MENAFN19012025000071011013ID1109106982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث