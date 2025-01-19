موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري يؤكد أن اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2025 وعاصمة للاعلام العربي للعام ذاته يمثل فرصة ثمينة لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها في مجالات الثقافة والإعلام والفنون.

الكويت - وزارة التجارة والصناعة تعلن أن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر ديسمبر الماضي بلغ 2ر23 مليون دينار كويتي (9ر74 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 7ر20 مليون دينار (67 مليون دولار) في نوفمبر الماضي.

غزة - حركة (حماس) تطلق سراح ثلاث أسيرات بمدينة غزة في إطار لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في القطاع اليوم الأحد.

رام الله - وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي تقول إن سلطات الاحتلال ستفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال مقابل إطلاق حركة (حماس) سراح ثلاث نساء تحتجزهن منذ السابع من أكتوبر 2023.

رام الله - حصيلة غارات متفرقة شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة ترتفع إلى 13 شهيدا فلسطينيا وذلك بالتزامن مع إعلان تفعيل اتفاق الهدنة بعد تأخر سريانه الفعلي لمدة نحو ساعتين ونصف الساعة. (النهاية) م ع ح ع