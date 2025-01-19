موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري يؤكد أن اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2025 وعاصمة للاعلام العربي للعام ذاته يمثل فرصة ثمينة لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها في مجالات الثقافة والإعلام والفنون.
الكويت - وزارة التجارة والصناعة تعلن أن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر ديسمبر الماضي بلغ 2ر23 مليون دينار كويتي (9ر74 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 7ر20 مليون دينار (67 مليون دولار) في نوفمبر الماضي.
غزة - حركة (حماس) تطلق سراح ثلاث أسيرات بمدينة غزة في إطار صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في القطاع اليوم الأحد.
رام الله - وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي تقول إن سلطات الاحتلال ستفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال مقابل إطلاق حركة (حماس) سراح ثلاث نساء تحتجزهن منذ السابع من أكتوبر 2023.
رام الله - حصيلة غارات متفرقة شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة ترتفع إلى 13 شهيدا فلسطينيا وذلك بالتزامن مع إعلان تفعيل اتفاق الهدنة بعد تأخر سريانه الفعلي لمدة نحو ساعتين ونصف الساعة. (النهاية) م ع ح ع
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