وزير الصناعة والتجارة يشهد حفل افتتاح معرض ((ستيل ماسترز)) بمجمع السيف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة دعم الحكومة لكافة المبادرات والخطوات التي تقوم بها الشركات الوطنية والهادفة إلى تنشيط القطاع التجاري ورفده بالمقومات الكفيلة، وفق أعلى معايير الجودة العالمية وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات للجمهور المستهلك في مملكة البحرين ما يعكس النمو الاقتصادي في المملكة ويعزز من مكانتها وسمعتها التجارية.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح معرض شركة ستيل ماسترز بمجمع السيف التجاري بالمنامة، وكان في استقباله حسين يوسف رئيس مجلس إدارة شركة ستيل ماسترز وعدد من المسؤولين في الشركة.
وخلال حفل الافتتاح ثمن الوزير هذه الخطوة التي قامت بها الشركة التي تم تأسيسها بسواعد بحرينية شابة أسهمت في إثراء الشارع الاقتصادي وإضافة منتجات جديدة وطنية في السوق البحريني، مؤكداً أهمية الاستثمار في الشباب ومساعيهم الريادية المبتكرة والمستدامة التي تمكنهم من مواصلة تطوير أعمالهم وتوسيع نطاقها على كافة المستويات وصولاً إلى العالمية.
وتعد شركة ستيل ماسترز إحدى الشركات التابعة لمحفظة مشاريع الأمل الاستثمارية التي تعمل في مجال تصنيع معدات الشواء والمداخن وشاحنات الطعام وغيرها من المنتجات.
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