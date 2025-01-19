وزير الصناعة والتجارة يشهد حفل افتتاح معرض ((ستيل ماسترز)) بمجمع السيف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬لكافة‭ ‬المبادرات‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬والهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تنشيط‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬ورفده‭ ‬بالمقومات‭ ‬الكفيلة،‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬العالمية‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬للجمهور‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬وسمعتها‭ ‬التجارية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬معرض‭ ‬شركة‭ ‬ستيل‭ ‬ماسترز‭ ‬بمجمع‭ ‬السيف‭ ‬التجاري‭ ‬بالمنامة،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬حسين‭ ‬يوسف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ستيل‭ ‬ماسترز‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭.‬

وخلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬ثمن‭ ‬الوزير‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تأسيسها‭ ‬بسواعد‭ ‬بحرينية‭ ‬شابة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الشارع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وإضافة‭ ‬منتجات‭ ‬جديدة‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬ومساعيهم‭ ‬الريادية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمستدامة‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬أعمالهم‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاقها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭.‬

وتعد‭ ‬شركة‭ ‬ستيل‭ ‬ماسترز‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لمحفظة‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصنيع‭ ‬معدات‭ ‬الشواء‭ ‬والمداخن‭ ‬وشاحنات‭ ‬الطعام‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭.‬