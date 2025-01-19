وزير الصناعة والتجارة يستقبل السفير القطري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح أمس سلطان بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء تم استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، وأوجه التعاون القائمة، لا سيما في الجانبين التجاري والصناعي، مؤكدًا أهمية تطوير التعاون الثنائي بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أعرب سفير دولة قطر لدى المملكة عن شكره وتقديره لوزير الصناعة والتجارة على حسن الاستقبال، مؤكدًا حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين؛ تحقيقًا للأهداف المشتركة والتطلعات المنشودة.
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