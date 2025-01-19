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وزير الصناعة والتجارة يستقبل السفير القطري

1/19/2025 11:39:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

استقبل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بمكتبه‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الخاطر‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬القائمة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭ ‬التجاري‭ ‬والصناعي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين؛‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

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