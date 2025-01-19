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البنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في إفريقيا

1/19/2025 11:39:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

توقع‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬تحسن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بعد‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬من‭ ‬2‭.‬9 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬2 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬انخفاض‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬وتيسير‭ ‬الأوضاع‭ ‬المالية‭.‬

وذكر‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الكبرى‭ ‬مثل‭ ‬نيجيريا‭ ‬وجنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إعاقة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬التضخم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬ظلت‭ ‬مرتفعة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وتوقع‭ ‬البنك‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يحفز‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الخاص،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الاستثمار‭. ‬كما‭ ‬توقع‭ ‬أن‭ ‬تستفيد‭ ‬منطقة‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬ومنطقة‭ ‬إفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬المحلي‭ ‬القوي،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يعزز‭ ‬نمو‭ ‬البلدان،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬تباطؤ‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬وفي‭ ‬أوروبا‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬كبير‭ ‬خبراء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬إندرميت‭ ‬جيل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬البلدان‭ ‬النامية‭ ‬تبددت‭ ‬تدريجيًا‭ ‬وعليها‭ ‬الآن‭ ‬مواجهة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرياح‭ ‬المعاكسة،‭ ‬داعيًا‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬نهج‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسريع‭ ‬الاستثمار‭ ‬الخاص‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستخدام‭ ‬الفعال‭ ‬لرأس‭ ‬المال‭.‬

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