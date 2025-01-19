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مؤتمر العدالة التصالحية الأسبوع القادم.. والنيابة تعد مسودة لقانون ((الذكاء الاصطناعي))

1/19/2025 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬عن‭ ‬انطلاق‭ ‬مؤتمر‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬تعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬التصالحية‭: ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬أنماط‭ ‬إدارة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬الموافق‭ ‬26‭ ‬يناير،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬الملامح‭ ‬والمنجزات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الوطني‭ ‬والعربي،‭ ‬وتحديداً‭ ‬إرساء‭ ‬ركائز‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬التصالحية،‭ ‬التي‭ ‬تُعدّ‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الجنائية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬شكّل‭ ‬إضافة‭ ‬مستنيرة‭ ‬لسجل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الحقوقي‭ ‬والعدلي‭.‬

وذكر‭ ‬البوعينين‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬المزمع‭ ‬عقده‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬مفهوم‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬التصالحية‭ ‬وتطورها‭ ‬التاريخي‭ ‬والأساس‭ ‬القانوني‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الدولي‭ ‬والوطني‭. ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬بيان‭ ‬أهمية‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬التصالحية‭ ‬وعلاقتها‭ ‬بتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وأشار‭ ‬البوعينين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬التصالحية‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬القانونية‭ ‬المقارنة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بيان‭ ‬أسس‭ ‬نظم‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬التصالحية‭ ‬وأثرها‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬السياسة‭ ‬العقابية‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تولي‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬لقضايا‭ ‬الابتزاز‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬برنامج‭ ‬الحماية‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬وحقق‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬أطلقت‭ ‬مبادرة‭ ‬لأخلاقيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتم‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النواب‭ ‬العموم‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭.. ‬كاشفا‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كُلّفت‭ ‬بإعداد‭ ‬مسودة‭ ‬قانون‭ ‬حول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أصدر‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬قانونًا‭ ‬يتعلق‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬تضمن‭ ‬تفاصيل‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الابتكار‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬يتطلبان‭ ‬وضع‭ ‬نظم‭ ‬وحدود‭ ‬معينة،‭ ‬مستشهدًا‭ ‬بخبر‭ ‬نجاح‭ ‬روبوت‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الإنسان،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬القوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬لتلك‭ ‬العملية‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬الروبوت،‭ ‬حول‭ ‬من‭ ‬يتحمل‭ ‬المسؤولية‭: ‬الطبيب‭ ‬المشرف،‭ ‬المستشفى،‭ ‬أو‭ ‬مشغل‭ ‬الروبوت؟‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لذلك‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬معالجة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬وإقرار‭ ‬القوانين‭ ‬اللازمة‭ ‬قبل‭ ‬وقوع‭ ‬المشاكل‮»‬‭.‬

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