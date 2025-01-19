فوريست يعود إلى نغمة الانتصارات وسيتي يفجر غضبه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن - (أ ف ب): استعاد نوتنغهام فوريست، مفاجأة الموسم، نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه ساوثمبتون 3-2 أمس الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم، فيما عاد مانشستر يونايتد إلى سكة الهزائم بسقوطه امام ضيفه برايتون 1-3.
وفجر مانشستر سيتي حامل اللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة جام غضبه في مضيفه إيبسويتش تاون ودك شباكه بنصف دزينة نظيفة من الاهداف مرتقيا إلى المركز الرابع.
وحقق نوتنغهام فوريست فوزه السابع في مبارياته الثماني الأخيرة من دون خسارة عقب تعادله مع مضيفه ليفربول المتصدر في المرحلة الماضية، فرفع رصيده الى 44 نقطة ولحق بأرسنال الى المركز الثاني مستفيدا من تعثر الأخير أمام ضيفه أستون فيلا 2-2 يوم السبت.
أسوأ فريق في تاريخ يونايتد
وأعاد برايتون مضيفه مانشستر يونايتد إلى سكة الهزائم عندما تغلب عليه 3-1 في عقر داره «أولد ترافورد» الذي شهد تكريم مهاجم أصحاب الأرض السابق الاسكتلندي دينيس لو عقب وفاته يوم الجمعة عن 84 عاما.
وهو الفوز الثاني تواليا لبرايتون والثاني بعد ستة تعادلات وخسارتين فرفع رصيده الى 34 نقطة واستعاد المركز التاسع من فولهام الفائز على مضيفه ليستر سيتي 2-0 يوم السبت.
في المقابل، مني مانشستر يونايتد بخسارته الرابعة في مبارياته الست الاخيرة والأولى عقب تعادله الثمين مع مضيفه ليفربول وفوزه على ساوثمبتون 3-1 وبينهما تأهل الى الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي على حساب ارسنال بركلات الترجيح، فتجمد رصيده عند 26 نقطة وبقي في المركز الثالث عشر.
سيتي يضرب بقوة
وضرب مانشستر سيتي بقوة عندما تغلب على مضيفه إيبسويتش تاون بسداسية نظيفة كان نصيب فيل فودن منها ثنائية في الدقيقتين 27 و42 مع تمريرة حاسمة للعائد من الإصابة الدولي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش سجل منها الهدف الثالث (30).
وتألق صانع الالعاب الدولي البلجيكي كيفن دي بروين بثلاث تمريرات حاسمة بينها اثنتان لفودن وواحدة لمواطنه جيريمي دوكو صاحب الهدف الرابع مطلع الشوط الثاني (59).
ولعب دوكو دور الممرر للعملاق الدولي النرويجي إرلينغ هالاند الذي احتفل بتمديد عقده مع النادي حتى 2034 بتسجيله الهدف الخامس (57).
وعزز هالاند موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 17 هدفا بفارق هدف واحد خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر.
وختم جيمس ماكاتي، بديل دي بروين، المهرجان بالهدف السادس إثر تمريرة من كوفاتشيتش.
واستغل سيتي جيدا خسارة نيوكاسل امام مضيفه بورنموث 1-4 يوم السبت فانتزع منه المركز الرابع بفارق الاهداف بعدما رفع رصيده الى 38 نقطة بفارق 12 نقطة خلف ليفربول المتصدر.
وهو الفوز الثالث لمانشستر سيتي في مبارياته الخمس الاخيرة من دون خسارة، وجاء في توقيت مناسب قبل رحلته الحاسمة الى باريس لمواجهة سان جرمان الفرنسي يوم الاربعاء في الجولة السابعة قبل الاخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا، واستضافة تشلسي وزيارة ارسنال في الدوري وبينهما استضافة كلوب بروج في الجولة الاخيرة من المسابقة القارية العريقة.
ست مباريات من دون
انتصار لتوتنهام
ولم تكن حال توتنهام أفضل من يونايتد ومني بخسارة أمام مضيفه إيفرتون 2-3.
وهو الفوز الأول لإيفرتون بقيادة مدربه الجديد القديم الاسكتلندي ديفيد مويس في ثاني مباراة على رأس إدارته الفنية خلفا لشون دايش المقال من منصبه بسبب النتائج السلبية، بعدما خسر امام استون فيلا 0-1 في المرحلة الماضية.
كما هو الفوز الاول لإيفرتون بعد ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم، والرابع له هذا الموسم فرفع رصيده الى 20 نقطة في المركز السادس عشر بفارق أربع نقاط خلف توتنهام الخامس عشر بعدما مني بخسارته الخامسة في مبارياته الست الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.
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