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فوريست يعود إلى نغمة الانتصارات وسيتي يفجر غضبه

1/19/2025 7:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استعاد‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست،‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم،‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬3‭-‬2‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إنكلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬عاد‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الهزائم‭ ‬بسقوطه‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬برايتون‭ ‬1‭-‬3‭.‬

وفجر‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الاعوام‭ ‬الاربعة‭ ‬الاخيرة‭ ‬جام‭ ‬غضبه‭ ‬في‭ ‬مضيفه‭ ‬إيبسويتش‭ ‬تاون‭ ‬ودك‭ ‬شباكه‭ ‬بنصف‭ ‬دزينة‭ ‬نظيفة‭ ‬من‭ ‬الاهداف‭ ‬مرتقيا‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

وحقق‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثماني‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬عقب‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬44‭ ‬نقطة‭ ‬ولحق‭ ‬بأرسنال‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تعثر‭ ‬الأخير‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬2‭-‬2‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

أسوأ‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬يونايتد‭ ‬

وأعاد‭ ‬برايتون‭ ‬مضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الهزائم‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تكريم‭ ‬مهاجم‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬السابق‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬دينيس‭ ‬لو‭ ‬عقب‭ ‬وفاته‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬84‭ ‬عاما‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬لبرايتون‭ ‬والثاني‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬تعادلات‭ ‬وخسارتين‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬واستعاد‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬فولهام‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬مني‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بخسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الاخيرة‭ ‬والأولى‭ ‬عقب‭ ‬تعادله‭ ‬الثمين‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬ليفربول‭ ‬وفوزه‭ ‬على‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬3‭-‬1‭ ‬وبينهما‭ ‬تأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الانكليزي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ارسنال‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬وبقي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭. ‬

سيتي‭ ‬يضرب‭ ‬بقوة

وضرب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بقوة‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬إيبسويتش‭ ‬تاون‭ ‬بسداسية‭ ‬نظيفة‭ ‬كان‭ ‬نصيب‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ ‬منها‭ ‬ثنائية‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬27‭ ‬و42‭ ‬مع‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬للعائد‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬الدولي‭ ‬الكرواتي‭ ‬ماتيو‭ ‬كوفاتشيتش‭ ‬سجل‭ ‬منها‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ (‬30‭).‬

وتألق‭ ‬صانع‭ ‬الالعاب‭ ‬الدولي‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬بثلاث‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬بينها‭ ‬اثنتان‭ ‬لفودن‭ ‬وواحدة‭ ‬لمواطنه‭ ‬جيريمي‭ ‬دوكو‭ ‬صاحب‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬59‭).‬

ولعب‭ ‬دوكو‭ ‬دور‭ ‬الممرر‭ ‬للعملاق‭ ‬الدولي‭ ‬النرويجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬الذي‭ ‬احتفل‭ ‬بتمديد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬حتى‭ ‬2034‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ (‬57‭).‬

وعزز‭ ‬هالاند‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬هدفا‭ ‬بفارق‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬خلف‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬المتصدر‭.‬

وختم‭ ‬جيمس‭ ‬ماكاتي،‭ ‬بديل‭ ‬دي‭ ‬بروين،‭ ‬المهرجان‭ ‬بالهدف‭ ‬السادس‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬كوفاتشيتش‭.‬

واستغل‭ ‬سيتي‭ ‬جيدا‭ ‬خسارة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬1‭-‬4‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬فانتزع‭ ‬منه‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬مناسب‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬الحاسمة‭ ‬الى‭ ‬باريس‭ ‬لمواجهة‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬قبل‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا،‭ ‬واستضافة‭ ‬تشلسي‭ ‬وزيارة‭ ‬ارسنال‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وبينهما‭ ‬استضافة‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭.‬

ست‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬

انتصار‭ ‬لتوتنهام

ولم‭ ‬تكن‭ ‬حال‭ ‬توتنهام‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬يونايتد‭ ‬ومني‭ ‬بخسارة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬إيفرتون‭ ‬2‭-‬3‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬لإيفرتون‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬القديم‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬ديفيد‭ ‬مويس‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬إدارته‭ ‬الفنية‭ ‬خلفا‭ ‬لشون‭ ‬دايش‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بسبب‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية،‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬امام‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬0-1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

كما‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬الاول‭ ‬لإيفرتون‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬ومثلها‭ ‬هزائم،‭ ‬والرابع‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬توتنهام‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬بعدما‭ ‬مني‭ ‬بخسارته‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬فيها‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭.‬

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