ألكاراس يصطدم بديوكوفيتش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يصطدم‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الثالث‭ ‬بالصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭.‬

وضرب‭ ‬ألكاراس‭ ‬موعدا‭ ‬ناريا‭ ‬مع‭ ‬ديكوفيتش،‭ ‬بعد‭ ‬تأهله‭ ‬إثر‭ ‬انسحاب‭ ‬البريطاني‭ ‬جاك‭ ‬درابر‭ ‬المصنف‭ ‬15‭ ‬عالميا‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الإسباني‭ ‬متقدما‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬1‭. ‬وكان‭ ‬درابر‭ ‬قد‭ ‬اجتاز‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مجموعات،‭ ‬وكلها‭ ‬من‭ ‬تأخره‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬أثّر‭ ‬عليه‭. ‬وقضى‭ ‬درابر‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬مقابل‭ ‬ست‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬لألكاراس‭.‬

كان‭ ‬البريطاني‭ ‬قد‭ ‬انسحب‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬التحضيرية‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الورك‭.‬

وقال‭ ‬ألكاراس‭ ‬الذي‭ ‬تعهد‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬وشم‭ ‬كنغر‭ ‬إذا‭ ‬فاز‭ ‬ببطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭: ‬‮«‬ليست‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬أريد‭ ‬الفوز‭ ‬به‭. ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنني‭ ‬سعيد‭ ‬باللعب‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬آخر‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬أستراليا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬ألعب‭ ‬به‭. ‬أشعر‭ ‬بالراحة‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬وخارجه‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬تشكّل‭ ‬تحديا‭ ‬كبيرا‭ ‬لألكاراس‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬تخطى‭ ‬التشيكي‭ ‬ييري‭ ‬ليهيتشكا‭ (‬29‭) ‬بثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬4/7‭). ‬ويشكل‭ ‬الصربي‭ ‬المخضرم‭ ‬قلقا‭ ‬لمنافسيه‭ ‬مع‭ ‬تطوّر‭ ‬مستواه‭ ‬مباراة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬لقب‭ ‬ملبورن‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬القياسي‭ ‬واللقب‭ ‬التاريخي‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭. ‬وستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الصربي‭ ‬والإسباني‭ ‬الثامنة‭ ‬بينهما،‭ ‬حيث‭ ‬يتفوق‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬4‭-‬3،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مواجهة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭.‬

وقال‭ ‬ألكاراس‭ ‬عن‭ ‬ديوكوفيتش‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬نراه‭ ‬يلعب،‭ ‬يبدو‭ ‬وكأنه‭ ‬شاب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يُصدق‭. ‬هو‭ ‬حالة‭ ‬بدنية‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬علّق‭ ‬ديوكوفيتش‭: ‬‮«‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬لعبتها‭ ‬ضده‭ ‬تذكرني‭ ‬بمواجهاتي‭ ‬مع‭ (‬الإسباني‭ ‬رافايل‭) ‬نادال‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الشدة‭ ‬والطاقة‭ ‬على‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لاعب‭ ‬ديناميكي،‭ ‬موهوب‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭. ‬لاعب‭ ‬جذاب‭. ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬مشاهدته،‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬رائعا‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬ضده‮»‬‭.‬