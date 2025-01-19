ألكاراس يصطدم بديوكوفيتش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): يصطدم الإسباني كارلوس ألكاراس الثالث بالصربي نوفاك ديوكوفيتش السابع في بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.
وضرب ألكاراس موعدا ناريا مع ديكوفيتش، بعد تأهله إثر انسحاب البريطاني جاك درابر المصنف 15 عالميا حين كان الإسباني متقدما 7-5 و6-1. وكان درابر قد اجتاز جميع مبارياته الثلاث السابقة في خمس مجموعات، وكلها من تأخره 2-1، ويبدو أن ذلك أثّر عليه. وقضى درابر ما يقرب من 13 ساعة في الملعب مقابل ست ساعات فقط لألكاراس.
كان البريطاني قد انسحب من دورة كأس يونايتد التحضيرية بسبب إصابة في الورك.
وقال ألكاراس الذي تعهد بالحصول على وشم كنغر إذا فاز ببطولة أستراليا لأول مرة: «ليست هذه الطريقة التي كنت أريد الفوز به. لكن من الواضح أنني سعيد باللعب في ربع نهائي آخر هنا في أستراليا».
وأضاف: «أنا سعيد بالمستوى الذي ألعب به. أشعر بالراحة على الملعب وخارجه هنا». لكن المباراة المقبلة تشكّل تحديا كبيرا لألكاراس في مواجهة ديوكوفيتش الذي تخطى التشيكي ييري ليهيتشكا (29) بثلاث مجموعات 6-3 و6-4 و7-6 (4/7). ويشكل الصربي المخضرم قلقا لمنافسيه مع تطوّر مستواه مباراة تلو الأخرى، حيث يسعى لتحقيق لقب ملبورن الحادي عشر القياسي واللقب التاريخي الخامس والعشرين في البطولات الكبرى. وستكون المواجهة بين الصربي والإسباني الثامنة بينهما، حيث يتفوق ديوكوفيتش 4-3، بما في ذلك فوزه في آخر مواجهة بينهما في نهائي أولمبياد باريس.
وقال ألكاراس عن ديوكوفيتش: «عندما نراه يلعب، يبدو وكأنه شاب مرة أخرى.. إنه أمر لا يُصدق. هو حالة بدنية رائعة».
بدوره، علّق ديوكوفيتش: «المباريات التي لعبتها ضده تذكرني بمواجهاتي مع (الإسباني رافايل) نادال من حيث الشدة والطاقة على الملعب».
وتابع: «إنه لاعب ديناميكي، موهوب بشكل لا يصدق. لاعب جذاب. من الرائع مشاهدته، لكنه ليس رائعا في اللعب ضده».
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