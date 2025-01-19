محاربتهم ((واجبة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): اشتكى أليخاندرو بالدي مدافع برشلونة من إساءات عنصرية وجّهت له من مشجعي خيتافي في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1 السبت، ضمن المرحلة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأبلغ بالدي عن الإساءات بعد المباراة في تصريح تلفزيوني «تلقيت اليوم العديد من الإهانات العنصرية من بعض المشجعين، وأعتقد أن هذا شيء يجب أن أقوله هنا. أعتقد أن هذا أمر يجب ألا يستمر في الحدوث».
وأفاد المدافع بأنه أبلغ الحكم خلال المباراة، الذي فعّل بروتوكول مكافحة العنصرية، مما أدى إلى إعلان عام للمشجعين في الملعب للكف عن تلك الإساءات.
بدوره، قال الألماني هانزي فليك مدرب الفريق الذي أهدر نقطتين في صراع اللقب، إن من يوجهون الإساءات العنصرية لا ينبغي لهم حضور المباريات.
وأضاف فليك للصحافيين «لا مكان لهذا في كرة القدم أو في الحياة، إنه أمر لا يُصدق، في هذا الزمن (الذي نعيشه) إن هذا خطأ تام».
وتابع «يجب أن يبقوا في منازلهم، ليس أن يذهبوا إلى المباريات. أعتقد أننا يجب أن نحاربهم، هذا هو أفضل شيء، والأشخاص من حولهم يمكنهم أيضا أن يفعلوا شيئا.. أعتقد أن الجميع يمكنهم فعل ذلك».
وفي وقت سابق السبت ضمن المستوى الثاني، واجه لاعب إلتشي السنغالي بامبو ديابي إساءات عنصرية في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 ضد سبورتينغ خيخون.
وشهدت الملاعب الإسبانية العديد من الحالات العنصرية في السنوات الماضية، حيث كان نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور مستهدفا بشكل متكرر.
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