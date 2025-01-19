محاربتهم ((واجبة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اشتكى‭ ‬أليخاندرو‭ ‬بالدي‭ ‬مدافع‭ ‬برشلونة‭ ‬من‭ ‬إساءات‭ ‬عنصرية‭ ‬وجّهت‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬خيتافي‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬السبت،‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأبلغ‭ ‬بالدي‭ ‬عن‭ ‬الإساءات‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬تلفزيوني‭ ‬‮«‬تلقيت‭ ‬اليوم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإهانات‭ ‬العنصرية‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المشجعين،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬شيء‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أقوله‭ ‬هنا‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬الحدوث‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬المدافع‭ ‬بأنه‭ ‬أبلغ‭ ‬الحكم‭ ‬خلال‭ ‬المباراة،‭ ‬الذي‭ ‬فعّل‭ ‬بروتوكول‭ ‬مكافحة‭ ‬العنصرية،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬عام‭ ‬للمشجعين‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬للكف‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الإساءات‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬أهدر‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬اللقب،‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬يوجهون‭ ‬الإساءات‭ ‬العنصرية‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬لهم‭ ‬حضور‭ ‬المباريات‭.‬

وأضاف‭ ‬فليك‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مكان‭ ‬لهذا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يُصدق،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الزمن‭ (‬الذي‭ ‬نعيشه‭) ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬خطأ‭ ‬تام‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يبقوا‭ ‬في‭ ‬منازلهم،‭ ‬ليس‭ ‬أن‭ ‬يذهبوا‭ ‬إلى‭ ‬المباريات‭. ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحاربهم،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬شيء،‭ ‬والأشخاص‭ ‬من‭ ‬حولهم‭ ‬يمكنهم‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يفعلوا‭ ‬شيئا‭.. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يمكنهم‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني،‭ ‬واجه‭ ‬لاعب‭ ‬إلتشي‭ ‬السنغالي‭ ‬بامبو‭ ‬ديابي‭ ‬إساءات‭ ‬عنصرية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬1-1‭ ‬ضد‭ ‬سبورتينغ‭ ‬خيخون‭.‬

وشهدت‭ ‬الملاعب‭ ‬الإسبانية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬العنصرية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬مستهدفا‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭.‬