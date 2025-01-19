فتح باب المشاركة في ((دورة الألعاب المدرسية الدولية 2025))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات ( BSCAA ) فتح باب التسجيل للطلاب تحت سن 15 عامًا للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة ISF U 15 Gymnasiade ، التي ستُقام في مدينة زلاتيبور بصربيا خلال الفترة من 4 إلى 14 أبريل 2025.
وتتميز البطولة بمشاركة طلاب من أكثر من 70 دولة للتنافس في 25 رياضة متنوعة تشمل ألعاب القوى، السباحة، الريشة الطائرة، كرة السلة 3 3 x ، الكرة الطائرة الشاطئية، الكاراتيه، الجودو، الشطرنج، الملاكمة، الرياضات الإيقاعية والفنية، والرياضات البارالمبية.
بالإضافة إلى المنافسات الرياضية، تقدم البطولة أنشطة ثقافية وتعليمية، بما في ذلك ورش عمل وفعاليات تعزز من القيم الرياضية مثل اللعب النظيف والاحترام المتبادل، إلى جانب استكشاف المعالم السياحية المميزة في منطقة زلاتيبور التي تشتهر بجمال طبيعتها ومرافقها المميزة.
ويدعو الاتحاد الطلاب وأولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتمثيل مملكة البحرين في هذا المحفل الرياضي العالمي، مع التأكيد على أهمية الرياضة في تعزيز الروح الجماعية وبناء مهارات القيادة لدى الشباب.
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