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فتح باب المشاركة في ((دورة الألعاب المدرسية الدولية 2025))

1/19/2025 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬للمدارس‭ ‬والجامعات‭ (‬ BSCAA ‭) ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للطلاب‭ ‬تحت‭ ‬سن‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ ISF ‭ ‬ U 15‭ ‬ Gymnasiade ،‭ ‬التي‭ ‬ستُقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬زلاتيبور‭ ‬بصربيا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬أبريل‭ ‬2025‭.‬

وتتميز‭ ‬البطولة‭ ‬بمشاركة‭ ‬طلاب‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دولة‭ ‬للتنافس‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬رياضة‭ ‬متنوعة‭ ‬تشمل‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬السباحة،‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬3‭ ‬3 x ،‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬الكاراتيه،‭ ‬الجودو،‭ ‬الشطرنج،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬الرياضات‭ ‬الإيقاعية‭ ‬والفنية،‭ ‬والرياضات‭ ‬البارالمبية‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬تقدم‭ ‬البطولة‭ ‬أنشطة‭ ‬ثقافية‭ ‬وتعليمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬وفعاليات‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬الرياضية‭ ‬مثل‭ ‬اللعب‭ ‬النظيف‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استكشاف‭ ‬المعالم‭ ‬السياحية‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زلاتيبور‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بجمال‭ ‬طبيعتها‭ ‬ومرافقها‭ ‬المميزة‭.‬

ويدعو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الطلاب‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الجماعية‭ ‬وبناء‭ ‬مهارات‭ ‬القيادة‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭.‬

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