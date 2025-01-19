الصددي: البحرين تعيش نهضة رياضية شاملة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬حصن‭ ‬الصددي‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬بالسعودية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬له‭ ‬بنجاح‭ ‬أن‭ ‬توجه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬جاء‭ ‬تتويجاً‭ ‬للريادة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬برؤية‭ ‬ثاقبة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬سموه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬بشهادة‭ ‬عالمية‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬والابداع‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬أبرزها‭ ‬استضافة‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‭ ‬وبروز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬والعالمية‭ ‬وتسجيل‭ ‬حضور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الدولية‭ ‬الخارجية‭.‬

وأضاف‭ ‬الصددي‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قادت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتتبوأ‭ ‬مكانة‭ ‬رفيعة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬العالمية،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬تحققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

وتابع‭ ‬الصددي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬فائقة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ومؤازرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬واهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬باتت‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬تعيش‭ ‬تطوراً‭ ‬هائلاً،‭ ‬وحققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬نظير‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬الملكي‭ ‬الهائل‭ ‬والاهتمام‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع،‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬نواصل‭ ‬العزيمة‭ ‬والإصرار‭ ‬لجعل‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬دائماً‭ ‬ونبذل‭ ‬أغلى‭ ‬ما‭ ‬عندنا‭ ‬من‭ ‬أجلها،‭ ‬فعلى‭ ‬مستوى‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬فإن‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‭ ‬صاحبة‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬هائلة‭ ‬ومتسابقين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬الجبارة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬ووصول‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬التجمعات‭ ‬الرياضية‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاداري‭ ‬أو‭ ‬التنافسي،‭ ‬مثمناً‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والمينا،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الخطوات‭ ‬الجريئة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالنهوض‭ ‬برياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬باتت‭ ‬تؤتي‭ ‬ثمارها‭ ‬اليوم؛‭ ‬فمنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬أصبحت‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬لجميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وتقام‭ ‬فيها‭ ‬أكبر‭ ‬الفعاليات‭ ‬والسباقات‭ ‬العالمية‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬لله‭ ‬الحمد‭ ‬تمكنت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬رالي‭ ‬عالمي‭ ‬وإنهاء‭ ‬جميع‭ ‬مراحله‭ ‬بنجاح‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الرالي‭ ‬العالمي،‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬لجميع‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬معي‭ ‬وساندني‭ ‬وعلى‭ ‬رأس‭ ‬الجميع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬على‭ ‬رأسه‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومجموعة‭ ‬بييون،‭ ‬وبيل‭ ‬هلمتس‭ ‬وجميع‭ ‬الداعمين‮»‬‭.‬

وشارك‭ ‬الصددي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬سيارات‭ (‬إس‭ ‬إس‭ ‬في‭( ‬تي‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬سيارته‭ (‬كان‭ ‬إم‭ ‬مافريك‭ ‬إكس‭ ‬آر‭ ‬إس‭ ‬تيربو‭) ‬وتحمل‭ ‬الرقم‭ ‬444‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه‭ (‬آر‭ ‬إكس‭ ‬سبورت‭) ‬مع‭ ‬مساعده‭ ‬الملاح‭ ‬البولندي‭ ‬مارسين‭ ‬باسيك،‭ ‬وقد‭ ‬احتل‭ ‬الصددي‭ ‬الترتيب‭ ‬24‭ ‬في‭ ‬فئته‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬والختامية،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬107‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬وقته‭ ‬في‭ ‬الرالي‭ ‬123‭ ‬ساعة‭ ‬و6‭ ‬دقائق‭ ‬و3‭ ‬ثوان،‭ ‬قاطعاً‭ ‬مسافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬كيلومتر،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬الترتيب‭ ‬أفضل‭ ‬ترتيب‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬مركز‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬98‭ ‬بعد‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭. ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬أحرزها‭ ‬الصددي‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬2025‭ ‬قام‭ ‬فريقه‭ ‬بتقديم‭ ‬دعوة‭ ‬له‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬بطولات‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬كروس‭ ‬كاونتري‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬حائل‭ ‬الدولي‭ ‬التي‭ ‬سيمثل‭ ‬فيها‭ ‬الصددي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬