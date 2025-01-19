الصددي: البحرين تعيش نهضة رياضية شاملة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أكد المتسابق البحريني حصن الصددي الذي أنهى رالي داكار بالسعودية في أول مشاركة له بنجاح أن توجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير رياضة السيارات في منطقة الشرق الأوسط جاء تتويجاً للريادة الوطنية التي قادها سموه في نشر ثقافة رياضة السيارات في هذه المنطقة منذ تأسيس حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» برؤية ثاقبة من لدن سموه، وهو ما جاء بشهادة عالمية على التميز والابداع البحريني في شتى المجالات أبرزها استضافة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى وبروز العديد من الكفاءات البحرينية على الساحة الدولية والعالمية وتسجيل حضور مملكة البحرين بقوة في المسابقات الدولية الخارجية.
وأضاف الصددي أن قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قادت مملكة البحرين لتتبوأ مكانة رفيعة على خارطة رياضة السيارات العالمية، ومن هذا المنطلق تحققت العديد من المنجزات والمكتسبات على جميع الأصعدة.
وتابع الصددي قائلاً: «وفي ظل ما يحظى به القطاع الشبابي والرياضي من دعم ورعاية فائقة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية باتت الرياضة البحرينية تعيش تطوراً هائلاً، وحققت العديد من الانجازات المشرفة نظير هذا الدعم الملكي الهائل والاهتمام بهذا القطاع، ما يجعلنا نواصل العزيمة والإصرار لجعل مملكتنا الحبيبة في المقدمة دائماً ونبذل أغلى ما عندنا من أجلها، فعلى مستوى رياضة السيارات فإن مملكتنا الحبيبة صاحبة الريادة في المنطقة لما تمتلكه من إمكانيات هائلة ومتسابقين في جميع أنواع سباقات السيارات»، مشيراً إلى الجهود الجبارة التي يقوم بها الاتحاد البحريني للسيارات في تطوير رياضة السيارات في المنطقة في مملكة البحرين التي نتج عنها تحقيق العديد من الانجازات ووصول الكوادر البحرينية في جميع التجمعات الرياضية سواء على الصعيد الاداري أو التنافسي، مثمناً هذه الجهود التي يقودها الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس ادارة الاتحاد البحريني للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط والمينا، وقال إن الخطوات الجريئة التي قامت بها مملكة البحرين بالنهوض برياضة السيارات في المنطقة باتت تؤتي ثمارها اليوم؛ فمنطقة الخليج أصبحت محط أنظار لجميع دول العالم وتقام فيها أكبر الفعاليات والسباقات العالمية.
وقال: «لله الحمد تمكنت هذا العام من المشاركة في أكبر رالي عالمي وإنهاء جميع مراحله بنجاح وللمرة الأولى لي في هذا الرالي العالمي، والشكر موصول لجميع من وقف معي وساندني وعلى رأس الجميع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والاتحاد البحريني للسيارات على رأسه الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، وحلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط على رأسها الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، ومجموعة بييون، وبيل هلمتس وجميع الداعمين».
وشارك الصددي في فئة سيارات (إس إس في( تي 4 في سيارته (كان إم مافريك إكس آر إس تيربو) وتحمل الرقم 444 لصالح فريقه (آر إكس سبورت) مع مساعده الملاح البولندي مارسين باسيك، وقد احتل الصددي الترتيب 24 في فئته للمرحلة الثانية عشرة والختامية، كما جاء في المركز 107 في الترتيب العام، وبلغ إجمالي وقته في الرالي 123 ساعة و6 دقائق و3 ثوان، قاطعاً مسافة أكثر من 8 آلاف كيلومتر، حيث يعد هذا الترتيب أفضل ترتيب له في السباق بينما كان أفضل مركز له في الترتيب العام هو 98 بعد المرحلة العاشرة. وبناء على هذه النتيجة المشرفة التي أحرزها الصددي في رالي داكار 2025 قام فريقه بتقديم دعوة له للمشاركة في أولى بطولات العالم للراليات الصحراوية كروس كاونتري أواخر الشهر الجاري في رالي حائل الدولي التي سيمثل فيها الصددي مملكة البحرين.
MENAFN19012025000055011008ID1109106707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.