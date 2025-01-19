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انطلاق موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نسخته العاشرة

1/19/2025 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬عن‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البري‭ ‬ومسابقات‭ ‬الصيد‭.‬

وأكد‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عايض‭ ‬العذبة‭ ‬المري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الصقور‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬العاشرة‭ ‬يأتي‭ ‬ليعكس‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬الأصيل‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬رياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭.‬

وقال‭ ‬المري‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬تأتي‭ ‬احتفالا‭ ‬بمرور‭ ‬10‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد،‭ ‬إذ‭ ‬يشمل‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الشيقة،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬سباقات‭ ‬الصقور‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تتعداها‭ ‬لتشمل‭ ‬مسابقة‭ ‬مدرسة‭ ‬الموروث‭ ‬للأطفال‭ ‬والتي‭ ‬توفر‭ ‬منصة‭ ‬تعليمية‭ ‬ممتعة‭ ‬للأطفال‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬تراث‭ ‬البحرين‭ ‬العريق‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضات‭ ‬التقليدية‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬المري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬العاشرة‭ ‬يضم‭ ‬أيضا‭ ‬سباقات‭ ‬الهجن‭ ‬للركب‭ ‬البشري‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تجذب‭ ‬عشاق‭ ‬رياضة‭ ‬الهجن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬تحدي‭ ‬الموروث‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭.‬

وأشاد‭ ‬المري‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬للرياضات‭ ‬التراثية‭ ‬وأنشطة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬منوها‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬هو‭ ‬الدافع‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬كبرى‭ ‬الأحداث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬لصون‭ ‬هوية‭ ‬الإنسان‭ ‬البحريني‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموروث‭ ‬البحريني‭ ‬للأجيال‭ ‬المتعاقبة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬نعمل‭ ‬جاهدين‭ ‬لجعل‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أكثر‭ ‬حيوية‭ ‬وتنوعا،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يلقى‭ ‬استحسان‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬والمتابعين‭ ‬وعشاق‭ ‬الرياضات‭ ‬التراثية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‮»‬‭.‬

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