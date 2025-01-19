انطلاق موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نسخته العاشرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلنت اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي عن انطلاق النسخة العاشرة من موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد، الذي يعتبر أحد أهم الأحداث الرياضية والثقافية في المملكة بهدف إحياء الموروث البري ومسابقات الصيد.
وأكد السيد محمد بن عايض العذبة المري عضو مجلس إدارة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي رئيس لجنة الصقور أن موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نسخته العاشرة يأتي ليعكس الحرص على الحفاظ على التراث الأصيل وتعزيز مكانة البحرين كوجهة بارزة في رياضات الموروث الشعبي.
وقال المري إن هذه النسخة تأتي احتفالا بمرور 10 أعوام على انطلاق موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد، إذ يشمل هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الشيقة، التي لا تقتصر على سباقات الصقور فحسب، بل تتعداها لتشمل مسابقة مدرسة الموروث للأطفال والتي توفر منصة تعليمية ممتعة للأطفال للتعرف على تراث البحرين العريق وممارسة الرياضات التقليدية.
وأشار المري إلى أن موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نسخته العاشرة يضم أيضا سباقات الهجن للركب البشري التي تعتبر من أبرز الفعاليات التي تجذب عشاق رياضة الهجن، بالإضافة إلى مسابقة تحدي الموروث التي تهدف إلى إبراز المواهب الشابة في مختلف مجالات الموروث الشعبي.
وأشاد المري بالدعم اللامحدود من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للرياضات التراثية وأنشطة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي بشكل عام، منوها بأن هذا الدعم الكبير هو الدافع لمواصلة مسيرة العطاء في تنظيم كبرى الأحداث المتعلقة بالموروث الشعبي التي تأتي لصون هوية الإنسان البحريني والحفاظ على الموروث البحريني للأجيال المتعاقبة.
وأضاف: «نحن في اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي نعمل جاهدين لجعل هذا الموسم أكثر حيوية وتنوعا، ونأمل أن يلقى استحسان جميع المشاركين والمتابعين وعشاق الرياضات التراثية في البحرين ودول الخليج العربي».
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