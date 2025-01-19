الكوهجي يستقبل رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي للدارتس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

استقبل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الدكتور‭ ‬يحيى‭ ‬عبدالقادر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬والعربي‭ ‬للدارتس،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬للبلاد‭ ‬بمعية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬محمود‭ ‬الصعيدي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المصري‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬للدارتس‭ ‬وأمين‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للدارتس‭ ‬جودة‭ ‬أبوالنور‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للدارتس‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬البليارد‭ ‬والدارتس‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬ومدير‭ ‬دائرة‭ ‬المشاريع‭ ‬الفنية‭ ‬مادن‭ ‬الوناس‭ ‬والإعلامي‭ ‬أ‭. ‬علي‭ ‬الباشا‭ ‬مستشار‭ ‬منصة‭ ‬الأحمر‭ ‬والإعلامي‭ ‬محمد‭ ‬قاسم‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬منصة‭ ‬الأحمر‭ ‬والرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬للنادي‭ ‬الدولي‭ ‬للإعلام‭ ‬الرياضي‭.‬

ورحب‭ ‬الكوهجي‭ ‬بوفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للدارتس‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬الثاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬وزيادة‭ ‬شعبيتها‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬أبطال‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والقارية‭ ‬والدولية‭ ‬متمنيا‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للدارتس‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬عبر‭ ‬الدكتور‭ ‬يحيى‭ ‬عبدالقادر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬والعربي‭ ‬للدارتس‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لفارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الضيافة‭ ‬وحفاوة‭ ‬الاستقبال،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالطفرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬الاتحادات‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬البليارد‭ ‬والدارتس،‭ ‬متمنيا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬