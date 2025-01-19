الكوهجي يستقبل رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي للدارتس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
استقبل الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية فارس مصطفى الكوهجي الدكتور يحيى عبدالقادر رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي للدارتس، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد بمعية كل من النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب المصري وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدارتس وأمين عام الاتحاد العربي للدارتس جودة أبوالنور.
جاء ذلك بحضور كل من منذر البصري نائب رئيس الاتحاد العربي للدارتس ورئيس الاتحاد البحريني لألعاب البليارد والدارتس والمدير التنفيذي للعمليات باللجنة الأولمبية أحمد عبدالغفار ومدير دائرة المشاريع الفنية مادن الوناس والإعلامي أ. علي الباشا مستشار منصة الأحمر والإعلامي محمد قاسم رئيس تحرير منصة الأحمر والرئيس المؤسس للنادي الدولي للإعلام الرياضي.
ورحب الكوهجي بوفد الاتحاد العربي للدارتس في بلدهم الثاني مملكة البحرين مؤكدا حرص اللجنة الأولمبية على دعم مسيرة الاتحاد العربي والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بما يكفل تطوير اللعبة وزيادة شعبيتها والعمل على صناعة أبطال قادرين على المنافسة في مختلف البطولات الإقليمية والقارية والدولية متمنيا للاتحاد العربي للدارتس المزيد من التقدم والنجاح.
ومن جهته عبر الدكتور يحيى عبدالقادر رئيس الاتحاد الأفريقي والعربي للدارتس عن خالص شكره وتقديره لفارس مصطفى الكوهجي على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدا بالطفرة الكبيرة التي تعيشها الرياضة البحرينية في ظل الجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في دعم مختلف الاتحادات ومن بينهم الاتحاد البحريني لألعاب البليارد والدارتس، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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