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مهرجان ألبا الرياضي يستضيف بطولة دولية لفنون القتال

1/19/2025 7:11:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يستعد‭ ‬مهرجان‭ ‬ألبا‭ ‬الرياضي‭ ‬الثالث‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬إنرجي‭ ‬زون‭ ‬كومبات‭ ‬الثالثة‭ ‬الدولية‭ ‬لفنون‭ ‬القتال،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يومي‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬و1‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭ - ‬البحير‭. ‬المهرجان،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬22‭ ‬لعبة‭ ‬رياضية،‭ ‬يُعدّ‭ ‬منصة‭ ‬رياضية‭ ‬شاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭.‬

تنظم‭ ‬أكاديميات‭ ‬‮«‬إنرجي‭ ‬زون‮»‬‭ ‬البطولة‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬لاعبًا‭ ‬ولاعبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬والفئات،‭ ‬يمثلون‭ ‬17‭ ‬أكاديمية‭ ‬رياضية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬9‭ ‬أكاديميات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬مثل‭ ‬الإمارات‭ ‬والسعودية‭ ‬والكويت‭ ‬وقطر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأكاديميات‭ ‬البحرينية‭. ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬مخصص‭ ‬لمنافسات‭ ‬الأطفال‭ ‬والفتيات‭ ‬والسيدات،‭ ‬بينما‭ ‬يشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬مواجهات‭ ‬الرجال‭ ‬فوق‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬بمستوى‭ ‬تنافسي‭ ‬دولي‭. ‬الحدث‭ ‬يتميز‭ ‬بتقديم‭ ‬أحزمة‭ ‬للفائزين‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬4‭ ‬لاعبين‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬وهدايا‭ ‬تشجيعية‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬مما‭ ‬يضفي‭ ‬طابعاً‭ ‬مميزاً‭ ‬للبطولة‭ ‬ويشجع‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬المتميز‭.‬

وقد‭ ‬صرح‭ ‬نضال‭ ‬الدرازي،‭ ‬مدير‭ ‬بطولة‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬بمهرجان‭ ‬ألبا‭ ‬الرياضي،‭ ‬بأن‭ ‬البطولة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬رياضات‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬وصقل‭ ‬مهارات‭ ‬اللاعبين‭ ‬عبر‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬أساليب‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬الكيك‭ ‬بوكسينغ،‭ ‬المواي‭ ‬تاي،‭ ‬والتايكواندو،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬اللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬والخليجيين‭ ‬فرصة‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬دولية‭ ‬محفزة‭.‬

مهرجان‭ ‬ألبا‭ ‬الرياضي‭ ‬الثالث‭ ‬يعزز‭ ‬مكانته‭ ‬كفعالية‭ ‬رياضية‭ ‬بارزة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬المواهب‭ ‬وتنمية‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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