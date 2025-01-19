مهرجان ألبا الرياضي يستضيف بطولة دولية لفنون القتال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يستعد مهرجان ألبا الرياضي الثالث لاستضافة بطولة إنرجي زون كومبات الثالثة الدولية لفنون القتال، التي ستقام يومي 31 يناير و1 فبراير 2025 في نادي ألبا بالرفاع - البحير. المهرجان، الذي يضم 22 لعبة رياضية، يُعدّ منصة رياضية شاملة تهدف إلى تعزيز الرياضة في المملكة وخارجها.
تنظم أكاديميات «إنرجي زون» البطولة بمشاركة واسعة تضم أكثر من 140 لاعبًا ولاعبة من مختلف الأعمار والفئات، يمثلون 17 أكاديمية رياضية، من بينها 9 أكاديميات من دول الخليج مثل الإمارات والسعودية والكويت وقطر، إلى جانب الأكاديميات البحرينية. اليوم الأول مخصص لمنافسات الأطفال والفتيات والسيدات، بينما يشهد اليوم الثاني مواجهات الرجال فوق 18 عامًا بمستوى تنافسي دولي. الحدث يتميز بتقديم أحزمة للفائزين في الفئات التي تضم 4 لاعبين أو أكثر، إضافة إلى جوائز وهدايا تشجيعية لجميع المشاركين، مما يضفي طابعاً مميزاً للبطولة ويشجع على الأداء المتميز.
وقد صرح نضال الدرازي، مدير بطولة الفنون القتالية بمهرجان ألبا الرياضي، بأن البطولة تهدف إلى تطوير رياضات فنون القتال وصقل مهارات اللاعبين عبر التنافس في أساليب مختلفة مثل الكيك بوكسينغ، المواي تاي، والتايكواندو، مما يمنح اللاعبين البحرينيين والخليجيين فرصة للتميز في أجواء دولية محفزة.
مهرجان ألبا الرياضي الثالث يعزز مكانته كفعالية رياضية بارزة تسهم في إبراز المواهب وتنمية الحركة الرياضية في المملكة.
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