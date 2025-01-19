حياة بنت عبدالعزيز تتوج أبطال مهرجان العيد الوطني بسماهيج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
توجت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة أبطال مهرجان العيد الوطني لكرة الطاولة الذي أقيم في نادي سماهيج الرياضي يوم الجمعة بمشاركة 100 لاعب ولاعبة في مختلف الأعمار السنية وبمشاركة لاعبين من المملكة العربية السعودية.
وجاء السيد مرتضى حسين من نادي سار بطلا لمسابقة العموم وزميله بالنادي أنور مكي وصيفا، ونال لاعب نادي عالي هادي حسين بطولة مسابقة جيل الذهب على حساب لاعب القادسية السعودي أحمد الخلف، وفازت اللاعبة جوري خالد ببطولة مسابقة الفتيات على حساب اللاعبة فجر جاسم.
وأشادت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز بالجهود التي بذلت من قبل مجلس إدارة نادي سماهيج برئاسة السيد محمد إبراهيم لتنظيم واستدامة المهرجان وما شهده من تطور مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدة أن هذه الجهود تعزز الشراكة بين الاتحاد والأندية الوطنية في الارتقاء باللعبة على كافة المستويات.
وحرصت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة قبل تتويج الأبطال والمشاركين على إلقاء كلمة شددت فيها على أهمية تضافر جهود الجميع لتعزيز حضور لعبة كرة الطاولة إقليميا وقاريا ودوليا، وحثت اللاعبين وخصوصا الصغار على العمل بجد حتى يسهموا في تشريف الرياضة البحرينية مستقبلا، مؤكدة أن الاتحاد يعمل على تعزيز هذه الشراكة من خلال المهرجانات من خلال تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات اللازمة لما لها من فائدة على الأندية وتطور مستوى اللاعبين وخصوصا في الفئات السنية.
MENAFN19012025000055011008ID1109106703
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.