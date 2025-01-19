حياة بنت عبدالعزيز تتوج أبطال مهرجان العيد الوطني بسماهيج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

توجت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬أبطال‭ ‬مهرجان‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬الرياضي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بمشاركة‭ ‬100‭ ‬لاعب‭ ‬ولاعبة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬السنية‭ ‬وبمشاركة‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وجاء‭ ‬السيد‭ ‬مرتضى‭ ‬حسين‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬سار‭ ‬بطلا‭ ‬لمسابقة‭ ‬العموم‭ ‬وزميله‭ ‬بالنادي‭ ‬أنور‭ ‬مكي‭ ‬وصيفا،‭ ‬ونال‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬عالي‭ ‬هادي‭ ‬حسين‭ ‬بطولة‭ ‬مسابقة‭ ‬جيل‭ ‬الذهب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬لاعب‭ ‬القادسية‭ ‬السعودي‭ ‬أحمد‭ ‬الخلف،‭ ‬وفازت‭ ‬اللاعبة‭ ‬جوري‭ ‬خالد‭ ‬ببطولة‭ ‬مسابقة‭ ‬الفتيات‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اللاعبة‭ ‬فجر‭ ‬جاسم‭.‬

وأشادت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬لتنظيم‭ ‬واستدامة‭ ‬المهرجان‭ ‬وما‭ ‬شهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تعزز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬والأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬باللعبة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭.‬

وحرصت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قبل‭ ‬تتويج‭ ‬الأبطال‭ ‬والمشاركين‭ ‬على‭ ‬إلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬شددت‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬الجميع‭ ‬لتعزيز‭ ‬حضور‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬إقليميا‭ ‬وقاريا‭ ‬ودوليا،‭ ‬وحثت‭ ‬اللاعبين‭ ‬وخصوصا‭ ‬الصغار‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬بجد‭ ‬حتى‭ ‬يسهموا‭ ‬في‭ ‬تشريف‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬مستقبلا،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المهرجانات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬أنواع‭ ‬الدعم‭ ‬والتسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬فائدة‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬وتطور‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعبين‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭.‬