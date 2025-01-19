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سترة يتعاقد مع ((موهبة)) التعاون السعودي

1/19/2025 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

نجح‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بنادي‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬إتمام‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬موهبة‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ ‬اللاعب‭ ‬ريان‭ ‬فورجي،‭ ‬لتمثيله‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

ويعدّ‭ ‬اللاعب‭ ‬التونسي‭ ‬ريان‭ (‬20‭ ‬عامًا‭) ‬والذي‭ ‬يشغل‭ ‬خط‭ ‬الوسط،‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المواهب‭ ‬الصاعدة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬مثله‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت،‭ ‬وجاء‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬بتوصية‭ ‬فنية،‭ ‬ليكون‭ ‬بديلًا‭ ‬للاعب‭ ‬حبيب‭ ‬هارون‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬البحرين‭.‬

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