سترة يتعاقد مع ((موهبة)) التعاون السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: جميل سرحان
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
نجح الفريق الأول بنادي سترة في إتمام تعاقده مع موهبة التعاون السعودي اللاعب ريان فورجي، لتمثيله في منافسات الموسم الحالي.
ويعدّ اللاعب التونسي ريان (20 عامًا) والذي يشغل خط الوسط، من أبرز المواهب الصاعدة في دوري روشن مع فريق التعاون الذي مثله الموسم الفائت، وجاء التعاقد معه بتوصية فنية، ليكون بديلًا للاعب حبيب هارون الذي انتقل إلى صفوف البحرين.
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