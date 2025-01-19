منتخبنا يفقد فرصة التأهل للدور الرئيسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أنهى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬بخسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بنتيجة‭ (‬26-25‭)‬،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭.‬

ورغم‭ ‬تأخره‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بفارق‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ (‬16-11‭)‬،‭ ‬نجح‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬بقوة‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬أداءً‭ ‬مثالياً‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬معادلة‭ ‬النتيجة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬بفارق‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬بعد‭ ‬هزيمته‭ ‬أمام‭ ‬كرواتيا‭ (‬36-22‭) ‬ومصر‭ (‬35-24‭)‬،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬والأخير‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭. ‬

وبذلك،‭ ‬ينتقل‭ ‬المنتخب‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬المخصص‭ ‬للمنتخبات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭.‬