منتخبنا يفقد فرصة التأهل للدور الرئيسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد مشواره في الدور التمهيدي لبطولة العالم التاسعة والعشرين بخسارة قاسية أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة (26-25)، في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الأحد ضمن منافسات المجموعة الثامنة.
ورغم تأخره في الشوط الأول بفارق خمسة أهداف (16-11)، نجح المنتخب في العودة بقوة خلال الشوط الثاني، حيث قدم أداءً مثالياً ونجح في معادلة النتيجة قبل أن يخسر بفارق هدف في اللحظات الأخيرة. وتعد هذه الخسارة الثالثة للمنتخب الوطني في البطولة، بعد هزيمته أمام كرواتيا (36-22) ومصر (35-24)، ليحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة دون نقاط.
وبذلك، ينتقل المنتخب للمنافسة على كأس رئيس الاتحاد الدولي، المخصص للمنتخبات التي لم تتأهل إلى الدور الرئيسي.
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