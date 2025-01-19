الأهلي يستضيف البشائر العماني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يستضيف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬اليوم‭ ‬فريق‭ ‬البشائر‭ ‬العماني‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬والأخيرة‭ ‬لدوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬واصل‭).‬

وضمن‭ ‬الأهلي‭ ‬تأهله‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬كونه‭ ‬يقع‭ ‬ترتيبه‭ ‬ثالثا‭ ‬للمجموعة،‭ ‬وسيلاقي‭ ‬ثاني‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬والذي‭ ‬سيتحدد‭ ‬غدًا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬معه‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات،‭ ‬والفريق‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬يصعد‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬يدخل‭ ‬البشائر‭ ‬العماني‭ ‬لقاءه‭ ‬الأخير‭ ‬متمنيًا‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬فقد‭ ‬فرصة‭ ‬التأهل‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬كونه‭ ‬يقع‭ ‬متذيلاً‭ ‬للترتيب،‭ ‬وستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬غير‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭.‬

ويشير‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬برصيد‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬ويأتي‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬ثانيا‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والأهلي‭ ‬البحريني‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيرا‭ ‬البشائر‭ ‬العماني‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭).‬