الأهلي يستضيف البشائر العماني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يستضيف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي اليوم فريق البشائر العماني على صالة اتحاد السلة بأم الحصم عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك ضمن الجولة السادسة والأخيرة لدوري غرب آسيا لكرة السلة (واصل).
وضمن الأهلي تأهله للمرحلة المقبلة كونه يقع ترتيبه ثالثا للمجموعة، وسيلاقي ثاني المجموعة الأولى، والذي سيتحدد غدًا الثلاثاء، حيث سيلعب معه ثلاث مواجهات، والفريق الفائز في مباراتين يصعد للدور نصف النهائي.
في حين يدخل البشائر العماني لقاءه الأخير متمنيًا تحقيق فوز أول في المسابقة، حيث فقد فرصة التأهل للمرحلة المقبلة كونه يقع متذيلاً للترتيب، وستكون المواجهة غير مؤثرة في ترتيب المجموعة.
ويشير ترتيب المجموعة إلى تصدر الكويت الكويتي برصيد (10 نقاط)، ويأتي شباب أهلي دبي ثانيا برصيد (9 نقاط)، والأهلي البحريني ثالثا برصيد (6 نقاط)، وأخيرا البشائر العماني برصيد (4 نقاط).
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