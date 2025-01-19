دار كليب تتلاشى آماله بعد الخسارة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
متابعة: علي ميرزا
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تلاشت آمال فريق دار كليب ممثل طائرة المملكة في بطولة الأندية العربية الـ43 للكرة الطائرة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة حتى 26 من يناير الجاري في التأهل للدور الثاني بعد تكبده خسارته الثانية في البطولة أمام فريق الشرطة القطري بثلاثة أشواط نظيفة 25-20، 25-17، 25-20، في اللقاء الذي أقيم في صالة نادي قطر مستضيف البطولة.
وكان دار كليب قد خسر مباراته الافتتاحية أمام الأهلي المصري بثلاثة أشواط دون مقابل، وينص نظام البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
وسيتأهل فريقا الأهلي المصري والشرطة القطري من المجموعة الثالثة للدور الثاني بينما سيلعب دار كليب وأربيل العراقي على المراكز الترتيبية.
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