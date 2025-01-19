دار كليب تتلاشى آماله بعد الخسارة الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) متابعة‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮ ‬ الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تلاشت‭ ‬آمال‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬ممثل‭ ‬طائرة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬الـ43‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬حتى‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬تكبده‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الشرطة‭ ‬القطري‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬قطر‭ ‬مستضيف‭ ‬البطولة‭.‬

وكان‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وينص‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬تأهل‭ ‬صاحبي‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وسيتأهل‭ ‬فريقا‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬والشرطة‭ ‬القطري‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭ ‬بينما‭ ‬سيلعب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬وأربيل‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الترتيبية‭.‬