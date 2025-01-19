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فوز صعب للبديع.. والحالة يتعثر أمام اتحاد الريف

1/19/2025 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬البديع‭ ‬فوزا‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬البسيتين‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الجولة‭ (‬12‭) ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬البديع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬البسيتين‭ ‬عند‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬تعثر‭ ‬الحالة‭ ‬أمام‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬وخرج‭ ‬بالتعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬بهدف‭ ‬لمثله،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وبهذا‭ ‬التعادل‭ ‬رفع‭ ‬الحالة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬رفع‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭. ‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬حقق‭ ‬الاتفاق‭ ‬انتصارا‭ ‬مهما‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬قلالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬الاتفاق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬قلالي‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬نقاط‭.‬

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