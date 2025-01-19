فوز صعب للبديع.. والحالة يتعثر أمام اتحاد الريف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
حقق فريق البديع فوزا صعبا على نظيره البسيتين بهدف دون مقابل، مساء أمس الأحد في افتتاح الجولة (12) من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، وبهذا الفوز رفع البديع رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد البسيتين عند 18 نقطة، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي الأهلي بالماحوز.
وفي اللقاء الثاني تعثر الحالة أمام اتحاد الريف وخرج بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة حمد، وبهذا التعادل رفع الحالة رصيده إلى 21 نقطة، في حين رفع اتحاد الريف رصيده إلى 7 نقاط.
وفي اللقاء الأخير حقق الاتفاق انتصارا مهما على حساب قلالي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الرفاع، وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 11 نقطة، في حين تجمد رصيد قلالي عند 4 نقاط.
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