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الاحتلال يطلق قنابل الغاز تجاه فلسطينيين تجمهروا قبالة سجن عوفر

1/19/2025 7:05:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه فلسطينيين تجمهروا قبالة سجن عوفر لاستقبال الأسرى.

وكان قد أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب في قرية عزون شرق قلقيلية.

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