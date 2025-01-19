الاحتلال يطلق قنابل الغاز تجاه فلسطينيين تجمهروا قبالة سجن عوفر
التاريخ
1/19/2025 7:05:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه فلسطينيين تجمهروا قبالة سجن عوفر لاستقبال الأسرى.
وكان قد أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب في قرية عزون شرق قلقيلية.
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