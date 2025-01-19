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الجيش اللبناني يعلن اشتباك عناصره مع مسلحين مجهولين على الحدود السورية

1/19/2025 7:05:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني في بيان له اشتباك عناصره مع مسلحين مجهولين على الحدود السورية.

وجاء في بيان الجيش اللبناني: "أثناء تنفيذ دورية للجيش مهمة حفظ أمن في منطقة القصر – الهرمل عند الحدود اللبنانية - السورية، أطلق مسلحون مجهولون من الجانب السوري النار على الدورية".

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