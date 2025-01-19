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بايدن: إطلاق سراح مواطنين أمريكيين من غزة

1/19/2025 3:11:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن من بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم من غزة مواطنين أمريكيين.

وأضاف بايدن أن لبنان أصبح بدون قيادة حزب الله، كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود، وسوريا أصبحت بدون الأسد. وأكد أن وقف إطلاق النار في غزة اليوم هو ثمرة سياسة مثمرة وفعالة نفذتها إدارته منذ شهور.

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