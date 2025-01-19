بايدن: إطلاق سراح مواطنين أمريكيين من غزة

بايدن: إطلاق سراح مواطنين أمريكيين من غزة
التاريخ
1/19/2025 3:11:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن من بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم من غزة مواطنين أمريكيين.
وأضاف بايدن أن لبنان أصبح بدون قيادة حزب الله، كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود، وسوريا أصبحت بدون الأسد. وأكد أن وقف إطلاق النار في غزة اليوم هو ثمرة سياسة مثمرة وفعالة نفذتها إدارته منذ شهور.
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