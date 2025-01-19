مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين ويغلقون عدة طرق في الضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مركبات الفلسطينيين وأغلقوا عدة طرق ومفترقات رئيسية، في الضفة الغربية.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين تجمهروا عند الشارع الرئيسي قرب بلدة ترمسعيا شمال محافظة رام الله والبيرة، وهاجموا مركبات الفلسطينيين وأغلقوا الطريق، ما أجبرهم على سلوك طرق بديلة.
وأضافت المصادر ، أن مستوطنين تجمهروا قرب حاجزي عطارة وعين سينيا العسكريين المقامين على أراضي الفلسطينيين شمال رام الله، وهاجموا مركباتهم بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها.
كما هاجمت مجموعة من المستوطنين مركبات الفلسطينين بالحجارة عند مفترق عين أيوب قرب قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها.
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