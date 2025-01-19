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مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين ويغلقون عدة طرق في الضفة الغربية

1/19/2025 3:11:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مركبات الفلسطينيين وأغلقوا عدة طرق ومفترقات رئيسية، في الضفة الغربية.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين تجمهروا عند الشارع الرئيسي قرب بلدة ترمسعيا شمال محافظة رام الله والبيرة، وهاجموا مركبات الفلسطينيين وأغلقوا الطريق، ما أجبرهم على سلوك طرق بديلة.
وأضافت المصادر ، أن مستوطنين تجمهروا قرب حاجزي عطارة وعين سينيا العسكريين المقامين على أراضي الفلسطينيين شمال رام الله، وهاجموا مركباتهم بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها.
كما هاجمت مجموعة من المستوطنين مركبات الفلسطينين بالحجارة عند مفترق عين أيوب قرب قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها.

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