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الإعلام العبري: العمل جار على تجميع الأسرى الفلسطينيين للإفراج عنهم

1/19/2025 3:11:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مصلحة السجون الإسرائيلية لا تزال تعمل على تجميع الأسرى الفلسطينيين من أجل الإفراج عنهم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم مساء اليوم الأحد، الأسيرات الثلاث من الصليب الأحمر الدولي، بعد إطلاق سراحهن من قِبل كتائب القسام في قطاع غزة.

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