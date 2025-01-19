الإعلام العبري: العمل جار على تجميع الأسرى الفلسطينيين للإفراج عنهم

الإعلام العبري: العمل جار على تجميع الأسرى الفلسطينيين للإفراج عنهم
التاريخ
1/19/2025 3:11:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مصلحة السجون الإسرائيلية لا تزال تعمل على تجميع الأسرى الفلسطينيين من أجل الإفراج عنهم.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم مساء اليوم الأحد، الأسيرات الثلاث من الصليب الأحمر الدولي، بعد إطلاق سراحهن من قِبل كتائب القسام في قطاع غزة.
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