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استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

1/19/2025 2:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 19 - 1 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية مساء اليوم الأحد استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها أبلغت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني أن الأسير الجريح محمد جبر (22 عاما) وهو من مخيم (الدهيشة) في (بيت لحم) استشهد أمس السبت لافتة إلى عدم توفر أي معطيات عن ظروف استشهاده.
من جانبهما أوضح النادي والهيئة في بيان مشترك أن الشهيد جبر كان معتقلا إداريا في سجون الاحتلال منذ نهاية عام 2023 وكان قبل استشهاده في سجن (النقب) الصحراوي.
وذكر البيان أن جبر كان جريحا سابقا ولديه إصابة بليغة في البطن قبل اعتقاله بعام ونصف العام وتم استئصال جزء من أمعائه في حينها "واعتقل وهو بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة".
وأفاد البيان بأنه باستشهاد جبر يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة في أكتوبر 2023 إلى 56 شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم وهو العدد الأعلى تاريخيا.
وقالت الهيئة والنادي إن قضية استشهاد المعتقل جبر تشكل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش للاحتلال الإسرائيلي التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة. (النهاية)

ن ق / م ع ع


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