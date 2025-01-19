استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 19 - 1 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية مساء اليوم الأحد استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها أبلغت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني أن الأسير الجريح محمد جبر (22 عاما) وهو من مخيم (الدهيشة) في (بيت لحم) استشهد أمس السبت لافتة إلى عدم توفر أي معطيات عن ظروف استشهاده.
من جانبهما أوضح النادي والهيئة في بيان مشترك أن الشهيد جبر كان معتقلا إداريا في سجون الاحتلال منذ نهاية عام 2023 وكان قبل استشهاده في سجن (النقب) الصحراوي.
وذكر البيان أن جبر كان جريحا سابقا ولديه إصابة بليغة في البطن قبل اعتقاله بعام ونصف العام وتم استئصال جزء من أمعائه في حينها "واعتقل وهو بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة".
وأفاد البيان بأنه باستشهاد جبر يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة في أكتوبر 2023 إلى 56 شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم وهو العدد الأعلى تاريخيا.
وقالت الهيئة والنادي إن قضية استشهاد المعتقل جبر تشكل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش للاحتلال الإسرائيلي التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة. (النهاية)
ن ق / م ع ع
MENAFN19012025000071011013ID1109106444
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