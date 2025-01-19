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فرق الإطفاء تعاملت مع حادث انهيار مبني في منطقة الشعب البحري ولا اصابات

1/19/2025 2:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 1(كونا) -- أعلنت قوة الاطفاء العام ان فرقها من مراكز السالمية وحولي والبحث والإنقاذ تعاملت عصر اليوم الأحد مع حادث انهيار مبنى أثناء عملية الهدم في منطقة الشعب البحري.
وقالت القوة في بيان صحفي انه تم التعامل مع الحادث ورفع الأنقاض وإجراء عملية البحث والتفتيش للتأكد من عدم وجود أشخاص محشورين تحت الأنقاض.
واكدت ان الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات تذكر وتم تسليم الموقع للجهات المختصة. (النهاية)

ع ح ك / ط أ ب


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