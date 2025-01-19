فرق الإطفاء تعاملت مع حادث انهيار مبني في منطقة الشعب البحري ولا اصابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 1(كونا) -- أعلنت قوة الاطفاء العام ان فرقها من مراكز السالمية وحولي والبحث والإنقاذ تعاملت عصر اليوم الأحد مع حادث انهيار مبنى أثناء عملية الهدم في منطقة الشعب البحري.
وقالت القوة في بيان صحفي انه تم التعامل مع الحادث ورفع الأنقاض وإجراء عملية البحث والتفتيش للتأكد من عدم وجود أشخاص محشورين تحت الأنقاض.
واكدت ان الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات تذكر وتم تسليم الموقع للجهات المختصة. (النهاية)
ع ح ك / ط أ ب
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