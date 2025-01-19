الوفيات اليوم الأحد 19 يناير 2025

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 1 (كونا) -- في ذمة الله:
- انتصار سعود عبدالعزيز الطخيم 63 عاما (شيعت)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: اليرموك ق2 ش الأول ج10 م5
- محمد صالح علي الرشيدي 68 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الرحاب ق1 ش28 م3
- سليمان ثنيان عبدالكريم ثنيان الغانم 69 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء
- صالح مبارك الحيس العازمي 48 عاما (شيع)
الرجال والنساء: الجهراء النسيم ق1 ش17 م23
- جابر سيد علي سيد جابر سيد علي 74 عاما (شيع)
الرجال والنساء: الرميثية حسينية القائم
- لولوه عبدالله إبراهيم المطوع 87 عاما (شيعت)
(زوجة إبراهيم إبراهيم المسلم)
الرجال: الشويخ السكنية ديوان القناعات
النساء: الرميثية ق5 ش54 م27
- فوزي سليمان علي الشرهان 63 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: العدان ق2 ش39 م10
- حمد صالح محمد المسباح المريخي 58 عاما (شيع)
الرجال: الشعب ق1 ش المنامة م8 ديوان خالد بن مسباح
النساء: الشعب ق3 ش المنامة م28
- عبدالرحمن حمد محمد الهدلق 88 عاما (يشيع غدا الاثنين بعد صلاة العصر)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: قرطبة ق4 ش الأول م73 / الروضة ق5 ش خالد أيوب بندر م15
- مساعد عبدالكريم عبدالله الاصقه 77 عاما (يشيع غدا الاثنين بعد صلاة العصر)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: صباح السالم ق10 ش الثاني ج8 م22
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
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