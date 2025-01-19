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الوفيات اليوم الأحد 19 يناير 2025

1/19/2025 2:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 1 (كونا) -- في ذمة الله:

- انتصار سعود عبدالعزيز الطخيم 63 عاما (شيعت)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: اليرموك ق2 ش الأول ج10 م5

- محمد صالح علي الرشيدي 68 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الرحاب ق1 ش28 م3

- سليمان ثنيان عبدالكريم ثنيان الغانم 69 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء

- صالح مبارك الحيس العازمي 48 عاما (شيع)
الرجال والنساء: الجهراء النسيم ق1 ش17 م23

- جابر سيد علي سيد جابر سيد علي 74 عاما (شيع)
الرجال والنساء: الرميثية حسينية القائم

- لولوه عبدالله إبراهيم المطوع 87 عاما (شيعت)
(زوجة إبراهيم إبراهيم المسلم)
الرجال: الشويخ السكنية ديوان القناعات
النساء: الرميثية ق5 ش54 م27

- فوزي سليمان علي الشرهان 63 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: العدان ق2 ش39 م10

- حمد صالح محمد المسباح المريخي 58 عاما (شيع)
الرجال: الشعب ق1 ش المنامة م8 ديوان خالد بن مسباح
النساء: الشعب ق3 ش المنامة م28

- عبدالرحمن حمد محمد الهدلق 88 عاما (يشيع غدا الاثنين بعد صلاة العصر)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: قرطبة ق4 ش الأول م73 / الروضة ق5 ش خالد أيوب بندر م15

- مساعد عبدالكريم عبدالله الاصقه 77 عاما (يشيع غدا الاثنين بعد صلاة العصر)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: صباح السالم ق10 ش الثاني ج8 م22

إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)


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