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رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الامريكي التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

1/19/2025 2:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 - 1 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الأحد وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن السبل الكفيلة بضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري من وزير الخارجية الامريكي.
جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة السبل الكفيلة بضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى بالإضافة آخر المستجدات في سوريا.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاتصال عن أمل دولة قطر في التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى.
فيما عبر وزير خارجية الأمريكي عن تقدير بلاده لدور قطر وجهودها المستمرة التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق. (النهاية)

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