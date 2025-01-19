رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الامريكي التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 19 - 1 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الأحد وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن السبل الكفيلة بضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري من وزير الخارجية الامريكي.
جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة السبل الكفيلة بضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى بالإضافة آخر المستجدات في سوريا.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاتصال عن أمل دولة قطر في التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى.
فيما عبر وزير خارجية الأمريكي عن تقدير بلاده لدور قطر وجهودها المستمرة التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق. (النهاية)
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