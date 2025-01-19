اختتام أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 19 - 1 (كونا) -- اختتمت اليوم الأحد بالعاصمة الليبية طرابلس فعاليات النسخة الثالثة من قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 التي استمرت يومين بهدف تأمين الاستثمارات وتعزيز نمو قطاع الطاقة والبنية التحتية في ليبيا.
وذكرت رئاسة الحكومة الليبية في بيان أن القمة سجلت حضور 1500 متخصص في مجال النفط واكثر من 490 شركة محلية وعالمية من 30 دولة حيث تم الاعلان عن عدد من المشاريع الاستكشافية الجديدة في ليبيا من قبل شركات عالمية.
وأعلنت شركة (إيني) الإيطالية للنفط و (توتال إنرجيز) الفرنسية عن تطوير استثماراتها في قطاع النفط الليبي بينما كشفت عدد من شركات النفط الدولية أبرزها (أو إم في) و (ريبسول) و (نابروز) خلال مائدة مستديرة تفاصيل بعض المشاريع الاستكشافية المهمة واستراتيجيات تطوير إنتاج النفط والغاز الطبيعي في ليبيا.
واعرب مدير الاستكشاف والإنتاج في (إيني) الإيطالية لوكا فيجناتي عن التفاؤل بشأن الإمكانات التي تحملها ليبيا في مجال الطاقة كاشفا عن إطلاق ثلاثة مشاريع استكشافية جديدة قائلا "نعمل على ثلاثة مشاريع استكشافية جديدة في مناطق ضحلة وعميقة وعميقة للغاية بالبحر" موضحا أنه "لا توجد مثل تلك الفرص في أي دولة أخرى".
ومن جانبه قال نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (توتال) جوليان بوجيه أن خطط الشركة الفرنسية في ليبيا خلال العام 2025 تتضمن استكمال مشروع استكشاف بحري ومشروعا جديدا آخر في حقلي الواحة والشرارة وسط ليبيا.
وفي نفس السياق أكد المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في (ريبسول) الإسبانية فرانسيسكو جيا التزام الشركة بتعزيز أنشطة الاستكشاف في ليبيا والتركيز على مواجهة التحديات في صناعة النفط وتعزيز الإنتاج النفطي خلال العام 2025.
من جهته أكد نائب الرئيس الأول لعمليات الحفر العالمية في شركة (نابورز) ترافيس بورفيس أن الابتكار هو المفتاح لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج وتسريع عمليات الاستكشاف مشددا على أهمية تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وضمان عمليات أكثر أمانا.
وأكد الشروع في إضافة منصة حفر ثالثة إلى حقل الواحة النفطي في حوض سرت على أن يبدأ الإنتاج في غضون الأسابيع القليلة المقبلة موضحا ان منصة الحفر الثالثة تضاف إلى منصتين تديرهما الشركة الأمريكية بالفعل في حقل الواحة النفطي كما أورد موقع (إنرجي كابيتال آند باور) الأمريكي أمس السبت.
كما أعلنت شركة (كونوكوفيليبس) الأمريكية خلال فعاليات المائدة المستديرة بحث ضخ مزيد الاستثمارات بقطاع الطاقة في ليبيا.
وقال مدير عمليات ليبيا في الشركة داج سانر إن (كونوكوفيليبس) تجري في الوقت الراهن محادثات مع المؤسسة الوطنية للنفط لضمان ضخ مزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
وشهدت المائدة المستديرة أيضا مشاركة شركة (إس إل بي) العالمية للتكنولوجيا التي أعلنت عزمها الاستثمار لزيادة الإنتاج النفطي في ليبيا والإسهام في الهدف الطموح للمؤسسة الوطنية للنفط وهو زيادة الإنتاج اليومي إلى مليوني برميل من الخام بحلول العام 2027.
وفي السياق ذاته قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان إن المؤسسة عازمة على الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا خلال السنوات الثلاث المقبلة مشترطا توفير التمويل الكافي من أجل تحقيق هذا الهدف مضيفا أن قطاع النفط الليبي في تعاف مستمر إذ تجاوز الانتاج 4ر1 مليون برميل يوميا فضلا عن إنتاج الغاز والمكثفات "وذلك رغم حجم التحديات والصعوبات".
وقد شهدت القمة حضور عدد من المسؤولين بمنظمات معنية بالصناعة النفطية إلى جانب مستثمرين وصناع قرار وممثلين عن شركات نفطية عربية وعالمية كما حضرها كل من الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص والأمين العام للمنظمة العربية للطاقة جمال اللوغاني والأمين العام لرابطة منتجي النفط الأفارقة عمر فاروق والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل. (النهاية)
ش ب م / م م ج
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