Sunday, 19 January 2025 09:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختتام أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025

1/19/2025 2:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 19 - 1 (كونا) -- اختتمت اليوم الأحد بالعاصمة الليبية طرابلس فعاليات النسخة الثالثة من قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 التي استمرت يومين بهدف تأمين الاستثمارات وتعزيز نمو قطاع الطاقة والبنية التحتية في ليبيا.
وذكرت رئاسة الحكومة الليبية في بيان أن القمة سجلت حضور 1500 متخصص في مجال النفط واكثر من 490 شركة محلية وعالمية من 30 دولة حيث تم الاعلان عن عدد من المشاريع الاستكشافية الجديدة في ليبيا من قبل شركات عالمية.
وأعلنت شركة (إيني) الإيطالية للنفط و (توتال إنرجيز) الفرنسية عن تطوير استثماراتها في قطاع النفط الليبي بينما كشفت عدد من شركات النفط الدولية أبرزها (أو إم في) و (ريبسول) و (نابروز) خلال مائدة مستديرة تفاصيل بعض المشاريع الاستكشافية المهمة واستراتيجيات تطوير إنتاج النفط والغاز الطبيعي في ليبيا.
واعرب مدير الاستكشاف والإنتاج في (إيني) الإيطالية لوكا فيجناتي عن التفاؤل بشأن الإمكانات التي تحملها ليبيا في مجال الطاقة كاشفا عن إطلاق ثلاثة مشاريع استكشافية جديدة قائلا "نعمل على ثلاثة مشاريع استكشافية جديدة في مناطق ضحلة وعميقة وعميقة للغاية بالبحر" موضحا أنه "لا توجد مثل تلك الفرص في أي دولة أخرى".
ومن جانبه قال نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (توتال) جوليان بوجيه أن خطط الشركة الفرنسية في ليبيا خلال العام 2025 تتضمن استكمال مشروع استكشاف بحري ومشروعا جديدا آخر في حقلي الواحة والشرارة وسط ليبيا.
وفي نفس السياق أكد المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في (ريبسول) الإسبانية فرانسيسكو جيا التزام الشركة بتعزيز أنشطة الاستكشاف في ليبيا والتركيز على مواجهة التحديات في صناعة النفط وتعزيز الإنتاج النفطي خلال العام 2025.
من جهته أكد نائب الرئيس الأول لعمليات الحفر العالمية في شركة (نابورز) ترافيس بورفيس أن الابتكار هو المفتاح لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج وتسريع عمليات الاستكشاف مشددا على أهمية تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وضمان عمليات أكثر أمانا.
وأكد الشروع في إضافة منصة حفر ثالثة إلى حقل الواحة النفطي في حوض سرت على أن يبدأ الإنتاج في غضون الأسابيع القليلة المقبلة موضحا ان منصة الحفر الثالثة تضاف إلى منصتين تديرهما الشركة الأمريكية بالفعل في حقل الواحة النفطي كما أورد موقع (إنرجي كابيتال آند باور) الأمريكي أمس السبت.
كما أعلنت شركة (كونوكوفيليبس) الأمريكية خلال فعاليات المائدة المستديرة بحث ضخ مزيد الاستثمارات بقطاع الطاقة في ليبيا.
وقال مدير عمليات ليبيا في الشركة داج سانر إن (كونوكوفيليبس) تجري في الوقت الراهن محادثات مع المؤسسة الوطنية للنفط لضمان ضخ مزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
وشهدت المائدة المستديرة أيضا مشاركة شركة (إس إل بي) العالمية للتكنولوجيا التي أعلنت عزمها الاستثمار لزيادة الإنتاج النفطي في ليبيا والإسهام في الهدف الطموح للمؤسسة الوطنية للنفط وهو زيادة الإنتاج اليومي إلى مليوني برميل من الخام بحلول العام 2027.
وفي السياق ذاته قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان إن المؤسسة عازمة على الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا خلال السنوات الثلاث المقبلة مشترطا توفير التمويل الكافي من أجل تحقيق هذا الهدف مضيفا أن قطاع النفط الليبي في تعاف مستمر إذ تجاوز الانتاج 4ر1 مليون برميل يوميا فضلا عن إنتاج الغاز والمكثفات "وذلك رغم حجم التحديات والصعوبات".
وقد شهدت القمة حضور عدد من المسؤولين بمنظمات معنية بالصناعة النفطية إلى جانب مستثمرين وصناع قرار وممثلين عن شركات نفطية عربية وعالمية كما حضرها كل من الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص والأمين العام للمنظمة العربية للطاقة جمال اللوغاني والأمين العام لرابطة منتجي النفط الأفارقة عمر فاروق والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل. (النهاية)

ش ب م / م م ج


MENAFN19012025000071011013ID1109106437

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث