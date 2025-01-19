محافظ الأحمدي: لجنة (التنمية الحضرية) تستقبل مبادرات الزراعات التجميلية وتطوير الحدائق والجداريات إلكترونيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 1 (كونا) -- قال محافظ الأحمدي ورئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح إن اللجنة بدأت اعتبارا من اليوم الأحد في استقبال المبادرات الخاصة بالزراعات التجميلية في الطرق الرئيسية وتطوير الحدائق العامة وإنشاء النصب التذكارية وتطوير الدورات وصبغ الجسور والجداريات وذلك عبر موقعها الإلكتروني.
وأضاف الشيخ حمود الجابر الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة تدشين الموقع الإلكتروني للجنة () وحسابيها على منصتي إكس وإنستغرام (@gudikuwait) أن اللجنة جزء من الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع رؤية دولة الكويت المستقبلية.
وأكد أنها تهدف إلى تشجيع المبادرين من أفراد وشركات وجمعيات تعاونية على المساهمة في تحسين وتطوير الزراعات التجميلية في الميادين العامة والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق العامة في المناطق وزراعة الدوارات وإنشاء النصب التذكارية وصبغ الجسور والجداريات.
وأفاد أن (اللجنة) وضعت معايير وضوابط لتنفيذ مختلف أنواع المبادرات للتأكد من أن كل مبادرة تتوافق مع الشروط التي تحددها الجهات الحكومية المعنية مشيرا إلى قيام اللجنة بحصر المواقع التي ستتم فيها المبادرات وتحديد التراخيص المطلوبة لكل منها وإعداد نماذج بخصوص الإجراءات التي يجب على المبادرين اتباعها مع الجهات الحكومية المعنية.
ولفت إلى تضمين المبادرات التجميلية زراعة الأشجار والنباتات على جوانب الطرق الرئيسية لتحسين المظهر الجمالي وتوفير بيئة صحية أكثر اخضرارا تسهم في الحد من التلوث وتحسين جودة الحياة.
وفيما يتعلق بتطوير الحدائق العامة أفاد أنه يجب أن تتضمن المبادرة إضافة مرافق جديدة داخل الحديقة كمسارات للمشي وأماكن للجلوس وزراعة الأشجار والنباتات الجديدة.
وبالنسبة لإنشاء النصب التذكارية ذكر الشيخ حمود الجابر الصباح أن المبادرة يجب أن تتضمن بناء نصب تذكاري لتخليد حدث كبير وأن يعكس تصميمه القيمة التاريخية أو الثقافية للحدث وبالنسبة لصبغ الجسور يجب أن تتضمن المبادرة استخدام أصباغ مقاومة للعوامل الجوية للحفاظ على جودتها فترة طويلة.
وكان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه الأسبوعي في 31 ديسمبر الماضي على عرض مرئي قدمه محافظ الأحمدي وعدد من أعضاء اللجنة بشأن المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية المتعلقة بالزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد حيث أعرب المجلس عن تقديره لهذه المبادرات القيمة.
وكان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري أصدر في 29 أغسطس الماضي القرار الوزاري 56/2024 بشأن تشكيل اللجنة برئاسة محافظ الأحمدي.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والأمين العام لاتحاد شركات الاستثمار ووكيل وزارة الأشغال العامة والمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمدير العام ل(هيئة الزراعة) والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري.
كما تضم أيضا عميد كلية العمارة بجامعة الكويت والوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه بوزارة (الكهرباء) والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة ونائب الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت ونائب رئيس مركز العمل التطوعي ونائب المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي ببلدية الكويت والمدير العام للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ورئيس مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.(النهاية)
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