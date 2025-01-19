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محافظ الأحمدي: لجنة (التنمية الحضرية) تستقبل مبادرات الزراعات التجميلية وتطوير الحدائق والجداريات إلكترونيا

1/19/2025 2:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 1 (كونا) -- قال محافظ الأحمدي ورئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح إن اللجنة بدأت اعتبارا من اليوم الأحد في استقبال المبادرات الخاصة بالزراعات التجميلية في الطرق الرئيسية وتطوير الحدائق العامة وإنشاء النصب التذكارية وتطوير الدورات وصبغ الجسور والجداريات وذلك عبر موقعها الإلكتروني.
وأضاف الشيخ حمود الجابر الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة تدشين الموقع الإلكتروني للجنة () وحسابيها على منصتي إكس وإنستغرام (@gudikuwait) أن اللجنة جزء من الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع رؤية دولة الكويت المستقبلية.
وأكد أنها تهدف إلى تشجيع المبادرين من أفراد وشركات وجمعيات تعاونية على المساهمة في تحسين وتطوير الزراعات التجميلية في الميادين العامة والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق العامة في المناطق وزراعة الدوارات وإنشاء النصب التذكارية وصبغ الجسور والجداريات.
وأفاد أن (اللجنة) وضعت معايير وضوابط لتنفيذ مختلف أنواع المبادرات للتأكد من أن كل مبادرة تتوافق مع الشروط التي تحددها الجهات الحكومية المعنية مشيرا إلى قيام اللجنة بحصر المواقع التي ستتم فيها المبادرات وتحديد التراخيص المطلوبة لكل منها وإعداد نماذج بخصوص الإجراءات التي يجب على المبادرين اتباعها مع الجهات الحكومية المعنية.
ولفت إلى تضمين المبادرات التجميلية زراعة الأشجار والنباتات على جوانب الطرق الرئيسية لتحسين المظهر الجمالي وتوفير بيئة صحية أكثر اخضرارا تسهم في الحد من التلوث وتحسين جودة الحياة.
وفيما يتعلق بتطوير الحدائق العامة أفاد أنه يجب أن تتضمن المبادرة إضافة مرافق جديدة داخل الحديقة كمسارات للمشي وأماكن للجلوس وزراعة الأشجار والنباتات الجديدة.
وبالنسبة لإنشاء النصب التذكارية ذكر الشيخ حمود الجابر الصباح أن المبادرة يجب أن تتضمن بناء نصب تذكاري لتخليد حدث كبير وأن يعكس تصميمه القيمة التاريخية أو الثقافية للحدث وبالنسبة لصبغ الجسور يجب أن تتضمن المبادرة استخدام أصباغ مقاومة للعوامل الجوية للحفاظ على جودتها فترة طويلة.
وكان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه الأسبوعي في 31 ديسمبر الماضي على عرض مرئي قدمه محافظ الأحمدي وعدد من أعضاء اللجنة بشأن المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية المتعلقة بالزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد حيث أعرب المجلس عن تقديره لهذه المبادرات القيمة.
وكان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري أصدر في 29 أغسطس الماضي القرار الوزاري 56/2024 بشأن تشكيل اللجنة برئاسة محافظ الأحمدي.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والأمين العام لاتحاد شركات الاستثمار ووكيل وزارة الأشغال العامة والمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمدير العام ل(هيئة الزراعة) والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري.
كما تضم أيضا عميد كلية العمارة بجامعة الكويت والوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه بوزارة (الكهرباء) والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة ونائب الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت ونائب رئيس مركز العمل التطوعي ونائب المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي ببلدية الكويت والمدير العام للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ورئيس مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.(النهاية)


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