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60% نسبة نمو السجلات التجارية المصدرة خلال العام 2024م

1/19/2025 2:30:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التجارة عن نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 60% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.
وبلغ إجمالي السجلات التجارية المُصدرة (521,969) سجل تجاري مقارنة بـ (368,038) سجل أصدر في العام 2023م، وتوزعت السجلات المُصدرة على المؤسسات بـ (368,038) سجل تجاري، والشركات بـ (153,931) سجل تجاري.
وشملت السجلات التجارية مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتصدرت قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، التشييد، خدمات الإقامة والطعام، الصناعات التحويلية قائمة أنشطة السجلات المُصدرة، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة (1,606,169) سجل تجاري بنهاية العام 2024م.

MENAFN19012025000089011017ID1109106410

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