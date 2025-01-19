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جامعة نجران: وظائف أكاديمية لحملة البكالوريوس بنظام التعاقد

1/19/2025 2:30:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جامعة نجران اليوم، توفر وظائف أكاديمية بنظام التعاقد لحاملي درجة البكالوريوس للتدريس في عدد من التخصصات الأكاديمية، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل.
وأوضحت الجامعة أن التخصصات المتاحة للجنسين هي 41 تخصصًا، في 11 كلية، مشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع والتسجيل ومعرفة الشروط والوثائق المطلوبة عبر الرابط .

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