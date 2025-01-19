Sunday, 19 January 2025 09:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمانة نجران تكثف صيانة الحدائق والمتنزهات

1/19/2025 2:30:45 PM
(MENAFN- Al Watan) قامت أمانة نجران ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة خلال الأيام السبعة الماضية، بالعناية بالمسطحات الخضراء بمساحة 660 ألف م2، بالإضافة إلى تقليم وتنسيق 6500 شجرة؛ وصيانة 180 عمود إنارة، وصيانة الألعاب والملاعب بمساحة 150م2، وصيانة الأرصفة والممرات وإزالة التشوه البصري بمساحة 100م2، وذلك ضمن جهود الأمانة لرفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار والمتنزهين وتوفير بيئة ترفيهية.

MENAFN19012025000089011017ID1109106407

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث