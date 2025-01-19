رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين

استقبل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين وأمين السر المهندس عبدالرحيم البقاعي السفير الفلبيني لدى المملكة سانتوس ولفريدو وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الاردن والفلبين بحضور القنصل أنجيلي بايويمو، وبحضور مدير عام الجمعية طارق حجازي، وذلك لوضع التصور لاستقبال وفد من رجال الأعمال في الفلبين وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية.



وفي بيان صادر عن الجمعية، اليوم، أكد البقاعي على أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الفلبينية على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وأشار إلى أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث أن الأردن يتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية من خلال توقيعه اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول العربية والأجنبية.



كما أشار على أهمية تعزيز الاستثمارات الفلبينية في الأردن في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، مشيرا أن العمالة الفلبينية تشكل نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في المملكة، أيضا تبادل الوفود التجارية بين البلدين وعرض الفرص الاستثمارية القائمة في كلا البلدين لزيادة التعاملات الاستثمارية بين رجال الأعمال الأردنيين والفلبينيين، واستعرض المزايا التي تمكن للمستثمر الأجنبي الاستفادة منها عند بدء مشروعه الاستثماري في المملكة خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، لما تتمتع الصناعة في الأردن من مزايا عديدة.



بدوره، أشار ولفريدو إلى تطلع السفارة بتعزيز العلاقات الأردنية الفلبينية من خلال زيادة حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى تطلع السفارة بزيارة وفد فلبيني إلى الأردن خلال الثلث الأول من الشهر القادم لاطلاعهم على الفرص الاستثمارية في الأردن خاصة في قطاع الصناعات الغذائية وقطاع التجارة والصناعة والطاقة، والتعرف على الأسواق الأردنية وتأسيس مصانع فلبينية متخصصة بالصناعات الغذائية، مشيرا أن الصناعات الفلبينية تعد الأكثر طلبا على مستوى الدول العربية، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات في القطاع الخاص.



يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والفلبين بلغ حوالي 13.6 مليون دولار خلال عام 2023، شكلت الصادرات منه 8.1 مليون دولار، والمستوردات 5.5 مليون دولار.