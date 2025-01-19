رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين وأمين السر المهندس عبدالرحيم البقاعي السفير الفلبيني لدى المملكة سانتوس ولفريدو وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الاردن والفلبين بحضور القنصل أنجيلي بايويمو، وبحضور مدير عام الجمعية طارق حجازي، وذلك لوضع التصور لاستقبال وفد من رجال الأعمال في الفلبين وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية.
وفي بيان صادر عن الجمعية، اليوم، أكد البقاعي على أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الفلبينية على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وأشار إلى أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث أن الأردن يتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية من خلال توقيعه اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول العربية والأجنبية.
كما أشار على أهمية تعزيز الاستثمارات الفلبينية في الأردن في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، مشيرا أن العمالة الفلبينية تشكل نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في المملكة، أيضا تبادل الوفود التجارية بين البلدين وعرض الفرص الاستثمارية القائمة في كلا البلدين لزيادة التعاملات الاستثمارية بين رجال الأعمال الأردنيين والفلبينيين، واستعرض المزايا التي تمكن للمستثمر الأجنبي الاستفادة منها عند بدء مشروعه الاستثماري في المملكة خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، لما تتمتع الصناعة في الأردن من مزايا عديدة.
بدوره، أشار ولفريدو إلى تطلع السفارة بتعزيز العلاقات الأردنية الفلبينية من خلال زيادة حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى تطلع السفارة بزيارة وفد فلبيني إلى الأردن خلال الثلث الأول من الشهر القادم لاطلاعهم على الفرص الاستثمارية في الأردن خاصة في قطاع الصناعات الغذائية وقطاع التجارة والصناعة والطاقة، والتعرف على الأسواق الأردنية وتأسيس مصانع فلبينية متخصصة بالصناعات الغذائية، مشيرا أن الصناعات الفلبينية تعد الأكثر طلبا على مستوى الدول العربية، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات في القطاع الخاص.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والفلبين بلغ حوالي 13.6 مليون دولار خلال عام 2023، شكلت الصادرات منه 8.1 مليون دولار، والمستوردات 5.5 مليون دولار.
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