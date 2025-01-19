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العرب والغرب في الرياض لوحدة سوريا ونهضتها

1/19/2025 2:18:53 PM
(MENAFN- Al Watan) هذه هي المملكة العربية السعودية، كما عهدها العرب والعالم عبر تاريخها كله، سباقة لفعل الخير، تجمع الصفوف، توحدها وتتقدمها لتجسيد ما تحلم به الشعوب، ليصبح حقيقة راسخة على الأرض. واليوم بعد أن خرجت سوريا من هول الجحيم والخراب والدمار الذي تواصل لأعوام طويلة، سرعان ما مدت لها يد الخير، والدعم والمساعدة والمساندة، وحين لمست توجهات حقيقية من إدارتها الجديدة لبناء دولة قوية ترتكز على قواعد راسخة وصلبة، بعيدا عن كل النزعات الهدامة وعوامل الفرقة والتشتت، بادرت إلى دعوة كل العرب والعالم للاجتماع في الرياض، لتقديم كل أنواع الدعم، بمختلف أنواعه، لبناء دولة، تفرض سلطتها وإرادتها وهيبتها على الأرض. دولة تتمتع بمكانة رفيعة، وكلمة مسموعة ومؤثرة على الساحة الدولية، ورفدها بكل ما يضمن قوتها، ويحقق وحدتها وتقدمها، وتطورها ورخاء مواطنيها، هذه أهداف كبرى، نذر حياته القائد محمد بن سلمان -حماه الله وسدد خطاه- لتجسيدها على أرض الواقع، ليس لسوريا وحدها، بل لكل أبناء أمته، والشرق الأوسط، نعم، بات من حق العرب وأبناء الشرق الأوسط أن يحلموا بكل ذلك بل وأكثر منه، في عصر القائد محمد بن سلمان -أعزه الله-، خصوصا بعد أن شاهدوا الخطوات الضخمة، والمواقف الكبرى من لدن قيادته تتحقق على أرض الواقع منذ تسلمه أول مهامه الرسمية، وإلى اليوم، لذلك كتبت عدة مقالات، لم أكن لأكتبها لو لم أر المزيد من الإنجازات الشامخة تتجسد على أرض الواقع. لقد قدم، رعاه الله، خدمات جليلة لكل أبناء الشعوب، فكسب محبتهم بشكل لا يوصف، وكما كتبت بمقال سابق عنوانه: العملاق الأكبر يكبر، سيبقى يكبر ومعه أكبر، وإنجازاته تكبر، ومحبة الشعوب له تكبر، ومحبته للوطن تكبر، ومحبتي له وللوطن تكبر.

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