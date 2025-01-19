90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة

وقال رئيس مجلس المحافظة أحمد الحوامدة، إن المجلس قدم الدعم المالي للمركز على مدار ثلاث سنوات بلغ 650 ألف دينار، ضمن مساعيه لرفع وتحسين مستوى المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير مبنى مناسب لمديرية التنمية الاجتماعية في الطفيلة والذي يقع حاليا في وسط المدينة.

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