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90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة

1/19/2025 8:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت نسبة إنجاز مشروع مركز تنمية المجتمع المحلي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في منطقة العيص بمحافظة الطفيلة نحو 90 بالمائة، ومن المتوقع استلامه من المقاول خلال الأشهر المقبلة ليتم تشغيله وبدء تقديم خدماته الاجتماعية.


وقال رئيس مجلس المحافظة أحمد الحوامدة، إن المجلس قدم الدعم المالي للمركز على مدار ثلاث سنوات بلغ 650 ألف دينار، ضمن مساعيه لرفع وتحسين مستوى المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير مبنى مناسب لمديرية التنمية الاجتماعية في الطفيلة والذي يقع حاليا في وسط المدينة.

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