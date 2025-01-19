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وزير الداخلية على رأس لجنة خاصة لدراسة ملف النقل لخمس سنوات قادمة

1/19/2025 8:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس نقابة أصحاب التاكسي بالإنابة محمد شحادة الحديد بأن لجنة خاصة تشكلت منذ أسبوعين مكونة من وزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية ووزير الشؤون الاقتصادية ووزيرة النقل ومدير هيئة النقل ، لبحث ملف النقل العام لخمس سنوات قادمة .
وأكد الحديد لـ"الوكيل الإخباري" بأن هذه اللجنة تفرّع منها لجنة أخرى لمتابعة الأعمال والإشراف عليها مكونة من نائب عن وزارة الداخلية ونائب عن وحدة الجرائم الإلكترونية ونائب عن دائرة المواصفات والمقاييس ونائب عن نقابة أصحاب التاكسي ونائب عن أصحاب الباصات العمومية .
وبين بأن اللجنة المفرعة ستدرس خلال الفترة القادمة ملفات هامة في النقل ، والتي من أبرزها ، ملف تعديل أجور النقل ، وملف صندوق النقل ، وملف التطبيقات غير المرخصة ، وملف الكلف التشغيلية للباصات العمومية وأصحاب التاكسي .
وأضاف بأن النقابة استشعرت بأن هناك جدية وحزم من قبل اللجنة التي تشكلت قبل أسبوعين لتغيير حال النقل والنهوض بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة .

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