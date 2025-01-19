وزير الدفاع السوري يتهم قسد بالمماطلة في مفاوضات الانضواء تحت سلطة الوزارة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة إنه لا يصح لـ"قسد" الاحتفاظ بكتلة خاصة بها ضمن القوات المسلحة السورية الموحدة، متهما إياها بالمماطلة في الالتحاق بالجيش.وقال الوزير في تصريح لوكالة "رويترز" أن قيادة القوات الكردية "قسد" تماطل في التعامل مع هذه القضية المعقدة.وأضاف أبو قصرة: "نقول إنهم سيدخلون وزارة الدفاع ضمن التسلسل الهرمي للوزارة، وسيتم توزيعهم بشكل عسكري، وليس لدينا مشكلة في ذلك".



وأردف: "لكن أن يظلوا كتلة عسكرية داخل وزارة الدفاع، فهذا غير صحيح بالنسبة لمؤسسة كبيرة مثل وزارة الدفاع".



واتهم أبو قصرة قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" بـ"المماطلة" في مفاوضات الاندماج، مؤكدا أن دمجهم في وزارة الدفاع مثل الفصائل المسلحة السابقة هو "حق للدولة السورية".



وأعرب الوزير عن أمله في إنهاء عملية الدمج، بما في ذلك تعيين بعض القيادات العسكرية الكبرى، بحلول الأول من مارس القادم، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة حكم الحكومة الانتقالية.



وفي تصريحات سابقة له، أعلن القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي أن استعداد "قسد" للمشاركة في أي عملية سياسية جديدة تهدف إلى بناء سوريا لا مركزية.



وقال: "نحن مستعدون للمساهمة في العملية الجديدة لبناء سوريا لا مركزية".

RT