Sunday, 19 January 2025 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الدفاع السوري يتهم قسد بالمماطلة في مفاوضات الانضواء تحت سلطة الوزارة

1/19/2025 8:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة إنه لا يصح لـ"قسد" الاحتفاظ بكتلة خاصة بها ضمن القوات المسلحة السورية الموحدة، متهما إياها بالمماطلة في الالتحاق بالجيش.
وقال الوزير في تصريح لوكالة "رويترز" أن قيادة القوات الكردية "قسد" تماطل في التعامل مع هذه القضية المعقدة.
وأضاف أبو قصرة: "نقول إنهم سيدخلون وزارة الدفاع ضمن التسلسل الهرمي للوزارة، وسيتم توزيعهم بشكل عسكري، وليس لدينا مشكلة في ذلك".


وأردف: "لكن أن يظلوا كتلة عسكرية داخل وزارة الدفاع، فهذا غير صحيح بالنسبة لمؤسسة كبيرة مثل وزارة الدفاع".


واتهم أبو قصرة قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" بـ"المماطلة" في مفاوضات الاندماج، مؤكدا أن دمجهم في وزارة الدفاع مثل الفصائل المسلحة السابقة هو "حق للدولة السورية".


وأعرب الوزير عن أمله في إنهاء عملية الدمج، بما في ذلك تعيين بعض القيادات العسكرية الكبرى، بحلول الأول من مارس القادم، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة حكم الحكومة الانتقالية.


وفي تصريحات سابقة له، أعلن القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي أن استعداد "قسد" للمشاركة في أي عملية سياسية جديدة تهدف إلى بناء سوريا لا مركزية.


وقال: "نحن مستعدون للمساهمة في العملية الجديدة لبناء سوريا لا مركزية".

RT

MENAFN19012025000208011052ID1109105933

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث