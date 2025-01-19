نصائح طبيعية لتقوية الأظافر وحمايتها من التلف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- إذا كنتِ تسعين للحصول على بشرة نقية وشابة، فإليكِ بعض النصائح الفعّالة التي ستساعدك في تجميل بشرتك والمحافظة على نضارتها:



- الترطيب العميق: يعتبر الترطيب من الخطوات الأساسية للحفاظ على نضارة البشرة. استخدمي مرطبات تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك أو الجلسرين لتغذية البشرة بعمق.

- استخدام زيت الأركان: يعد زيت الأركان من أفضل الزيوت الطبيعية التي تساعد على تجديد خلايا البشرة، كما أنه يعمل على ترطيبها ومكافحة علامات الشيخوخة المبكرة. دلكي بضع قطرات من الزيت على بشرتك قبل النوم للحصول على نتائج مذهلة.

- التقشير المنتظم: يعمل تقشير البشرة على إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة. يمكن استخدام مقشر طبيعي يحتوي على السكر أو الشوفان، الذي يساعد في تنعيم البشرة وإضفاء إشراقتها.

- الحماية من الشمس: تعتبر أشعة الشمس من أبرز العوامل التي تسبب تلف البشرة، لذا تأكدي دائمًا من استخدام واقٍ من الشمس يوميًا لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

- شرب الماء بوفرة: يعد شرب الماء من العوامل المهمة التي تساعد في ترطيب البشرة من الداخل. احرصي على شرب 8 أكواب من الماء يوميًا لتساعدي في تعزيز إشراقة بشرتك.



باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك الحفاظ على بشرتك مشرقة ومتجددة في أي وقت من العام.