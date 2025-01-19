الامن العام : وفاة واصابات بحادث سير
التاريخ
1/19/2025 8:11:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقع عصر اليوم الاحد حادث صدم بين مركبتين في منطقة الشونة الجنوبية ، بإتجاه إشارة الراما .
ونتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابات وهي قيد العلاج .
ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري بوشرت التحقيقات بسبب الحادث .
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