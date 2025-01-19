Sunday, 19 January 2025 03:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الامن العام : وفاة واصابات بحادث سير

1/19/2025 8:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع عصر اليوم الاحد حادث صدم بين مركبتين في منطقة الشونة الجنوبية ، بإتجاه إشارة الراما .

ونتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابات وهي قيد العلاج .

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري بوشرت التحقيقات بسبب الحادث .

MENAFN19012025000208011052ID1109105931

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث