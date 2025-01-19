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استقالات الرابطة بين الكرامة والأيديولوجيا

1/19/2025 8:11:25 AM
(MENAFN- Amman Net) هل كان دفاعا عن الكرامة؟ أم دفاعا عن الأيديولوجيا؟ أم انخراط في صحن الصراع بين السياسي والمثقف؟ أم اختلاف وخلاف بين خطين فكريين لا ولن يلتقيان؟ أم هما انهماك في ترتيب المصالح؟ أم هو حلقة متوالية من الثأر والثأر المضاد؟ أم فرصة لتدمير الآخر وإقصائه ونفيه؟ أم هو خلاف بين الهويات الثقافية في بيئة مؤسسية أضاعت هويتها في زحام الخلاف على تشخيص الزهايمر الثقافي وعلاقته بمرض السعال الديكي...الخ.
بعض أسئلة تُطرح على هامش استقالة اربعة أعضاء من الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين أمس ويمثلون بمجملهم ما يسمى بــ" التيار القومي " ليتركوا شركاءهم من ممثلي تياري القدس والتجمع الديمقراطي في حالة ربما يمكن وصفها بـ " الإبتهاج الصحي والتعافي النفسي".
انسحب التيار القومي من إدارة بيت المثقفين الأردنيين بعد أن فقد أية ذرائع تسعفه للبقاء "في بيئة عدائية إقصائية واستحالة الاستمرار ــ على حد توصيف بيان الاستقالة ــ "، فيما للا تزال إدارة الرابطة تلتزم الصمت وعدم التعليق على تلك الاستقالة التي من المرجح أنها لن تحدث اية حالة احتجاج مؤثرة لدى الهيئة العامة،لكنها ستكون فرصة سانحة لتياري القدس والتجمع لتعزيز قبضتيهما على الرابطة في يوبيلها الذهبي الذي تبدو الرابطة فيه وكأنها تحتاج لثورة بيضاء تنقذها من حالة التفتت التي تعيشها منذ زمن طويل مضى.
يشكوا المستقيلون من حالة التهميش والإقصاء التي عاشوها داخل الادارة طيلة ثمانية أشهر مما أجبرهم على الاستقالة، والبعض يشير الى أن آخر عمليات الإقصاء تبدت في البرنامج الوثائقي عن الرابطة بمناسبة يوبيلها الذهبي الذي تم فيه تهميش تياري التجمع والقومي واقتصاره على تيار القدس، مما أشعل غضبا لدى التيار القومي فيما بقيت حالة الغضب ساكنة لدى التجمع الديمقراطي الحليف القوي لتيار القدس، مما يفتح الباب للتكهن عن شكل ومضمون حالة الانسجام بين الحليفين في الأيام المقبلات.
اليوم وقبلا كانت الرابطة ضحية لكل الصراعات الانتخابية والأيديولوجية بين الأصدقاء الحلفاء، وبين المناوئين الأعداء، فقد تم أسر الرابطة واحتجازها في سلاسل وقيود الأيديولوجيا السياسية، والتخوين، والإتهام، وبين الوطني وغير الوطني، وبالتالي فقدت الرابطة أخلاقيات الخلاف والإختلاف، وبدلا من أن تكون الرابطة نموذجا للمثقفين الذين يمارسون السياسة والثقافة بروح وأخلاقيات الخلاف والإختلاف سقطت في متهجيات السياسي السلطوي الذي يتقن سجن وحبس وقتل الآخر ونفيه.
واليوم ورابطة الكتاب الأردنيين تقف أمامنا عارية ومهشمة ومحطمة ومريضة فانها بحاجة لحملة انقاذ وعلاج ممنهجة بعيدة عن ثقافة الثأر والتحطيم، وبعيدة تماما عن تقاسم ميراث لم يحسن الورثة التصرف فيه فأضاعوه غير آسفين ولم يتركوا خلفهم غير بقايا من رماد وذكريات هلامية بلا ملامح.
ولا بد من القول هنا ان ما يجري في الرابطة ما هو إلا انعكاس لأزمة عامة يعيشها المجتمع الأردني بكل أطيافه، وهي صدى حقيقي لطبيعة وشكل الخلافات والصراعات التي تحتشد من أساس المجتمع صاعدة إلى نخبه.

MENAFN19012025000209011053ID1109105930

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