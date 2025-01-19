الخليلي تطلع ممثل اليابان على واقع النساء والفتيات في ظل العدوان وحرب الإبادة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أطلعت شؤون المرأة منى الخليلي، اليوم الأحد، اليابان لدى دولة فلسطين أرايكي كاتسوهيكو، على تداعيات العدوان وحرب الإبادة على النساء والفتيات في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.

وثمنت الخليلي، عمق العلاقات التي تربط فلسطين واليابان، والدعم الذي تقدمه حكومة اليابان للشعب الفلسطيني والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتقديم الدعم المالي لوكالة "الأونروا" في ظل ما تتعرض له من هجوم شرس من قبل الاحتلال.

كما ثمنت موقف اليابان بتصويتها الإيجابي لصالح فلسطين في المحافل الدولية، خاصة التصويت لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، كذلك دعمها للجهود الدبلوماسية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واستعرضت الخليلي، الآثار المترتبة على العدوان والاجتياحات المتكررة على المدن والمخيمات، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية ستتحمل مسؤولياتها في جهود التعافي والإغاثة في قطاع غزة من خلال خطط واضحة تهدف إلى تعزيز صمود المواطنين في القطاع والبدء في خطة الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية.

وعلى صعيد الضغط والمناصرة على المستويين الاقليمي والدولي، شددت الخليلي على جهود دولة فلسطين والحكومة الـ19 في المطالبة بحماية الشعب الفلسطيني، والحث على مساءلة الاحتلال على جرائمه، منوهة إلى جهود وزارة شؤون المرأة الدولية في المطالبة الحثيثة لحماية النساء والفتيات في ظل الاحتلال.

بدوره، أشاد ممثل اليابان بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، مؤكدا أنه سيواصل العمل من أجل تطويرها، مشيرا إلى بيان الحكومة اليابانية في 16 من الشهر الجاري الذي رحب بالاتفاق الذي يفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة باعتبارها خطوة هامة نحو تحسين الوضع الإنساني وتهدئة الأوضاع في القطاع وهو ما دعت له اليابان مرارا.

وأكد أن بلاده مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، ولوكالة "الأونروا"، مشيرا إلى أن اليابان تدعم مبدأ حل الدولتين وتلتزم بقرارات الشرعية الدولية الرامية إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان الاستمرار في التعاون من خلال تقديم الدعم للنساء في كافة القطاعات في قطاع غزة.