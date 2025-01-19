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وزير الإعلام يستقبل سفير ماليزيا الصديقة لدى مملكة البحرين

1/19/2025 8:05:37 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام، في مقر الوزارة اليوم شازريل بن زاهيران سفير ماليزيا الصديقة لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء أشاد وزير الإعلام بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وماليزيا، وما تشهده من تطور على كافة المستويات، في ظل الحرص المتبادل من البلدين على تنمية هذه العلاقات والارتقاء بها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

من جهته، أعرب سفير ماليزيا الصديقة عن خالص شكره وتقديره لوزير الإعلام على الاستقبال، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية أوجه التعاون مع مملكة البحرين، في كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المشتركة بين البلدين.

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