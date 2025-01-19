وزير الإعلام يستقبل سفير ماليزيا الصديقة لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام، في مقر الوزارة اليوم شازريل بن زاهيران سفير ماليزيا الصديقة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء أشاد وزير الإعلام بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وماليزيا، وما تشهده من تطور على كافة المستويات، في ظل الحرص المتبادل من البلدين على تنمية هذه العلاقات والارتقاء بها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
من جهته، أعرب سفير ماليزيا الصديقة عن خالص شكره وتقديره لوزير الإعلام على الاستقبال، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية أوجه التعاون مع مملكة البحرين، في كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المشتركة بين البلدين.
MENAFN19012025000055011008ID1109105918
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.