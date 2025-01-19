الأمين العام للتظلمات تستقبل اللورد طارق أحمد بمناسبة زيارته الحالية لمملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات، في مكتبها اليوم، اللورد طارق أحمد وزير
الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة السابق، وذلك بمناسبة زيارته الحالية لمملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء، رحبت غادة حميد حبيب بالضيف الزائر، ثم استعرضت معه أهم أعمال ومنجزات الأمانة طوال الفترة الماضية في ضوء ممارسة مهامها المتعلقة بتلقي الشكاوى أو في زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، مشيرةً في هذا السياق إلى ما أعلنته الأمانة مؤخرًا عن تدشين شُعبة جديدة ضمن هيكلها الإداري تُعنى بالتحقيق في شكاوى الأطفال، وذلك تنفيذًا لإحدى توصيات الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضافت الأمين العام أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التعاون الدولي من أجل بناء القدرات واكتساب المزيد من الخبرات الجديدة، منوهةً إلى التعاون المتواصل مع الجانب البريطاني في هذا الإطار وكان آخر مظاهر هذا التعاون تنظيم ورشة تدريب متخصصة بالتعاون مع السفارة البريطانية في المنامة تحت عنوان "آلية التحقيق في الشكاوى المقدمة من الطفل"، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.
حضر اللقاء من جانب الأمانة العامة للتظلمات حمد سلمان تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف بالأمانة العامة للتظلمات.
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