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الأمين العام للتظلمات تستقبل اللورد طارق أحمد بمناسبة زيارته الحالية لمملكة البحرين

1/19/2025 8:05:36 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات، في مكتبها اليوم، اللورد طارق أحمد وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة السابق، وذلك بمناسبة زيارته الحالية لمملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء، رحبت غادة حميد حبيب بالضيف الزائر، ثم استعرضت معه أهم أعمال ومنجزات الأمانة طوال الفترة الماضية في ضوء ممارسة مهامها المتعلقة بتلقي الشكاوى أو في زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، مشيرةً في هذا السياق إلى ما أعلنته الأمانة مؤخرًا عن تدشين شُعبة جديدة ضمن هيكلها الإداري تُعنى بالتحقيق في شكاوى الأطفال، وذلك تنفيذًا لإحدى توصيات الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضافت الأمين العام أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التعاون الدولي من أجل بناء القدرات واكتساب المزيد من الخبرات الجديدة، منوهةً إلى التعاون المتواصل مع الجانب البريطاني في هذا الإطار وكان آخر مظاهر هذا التعاون تنظيم ورشة تدريب متخصصة بالتعاون مع السفارة البريطانية في المنامة تحت عنوان "آلية التحقيق في الشكاوى المقدمة من الطفل"، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.
حضر اللقاء من جانب الأمانة العامة للتظلمات حمد سلمان تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف بالأمانة العامة للتظلمات.

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